Wirtschaft

Villen für 700 Dollar pro Nacht: Airbnb hofft auf Luxus-Kunden

Beim Übernachtungsportal Airbnb sollen sich User schon bald in Luxus-Domizile einmieten können. Aus diesem Grund kauft der selbst ernannte "Community-Marktplatz" die Villen-Miet-Plattform "Luxury Retreats".

Das Übernachtungsportal Airbnb steht vor einer Millionen-Übernahme im Luxus-Segment. Wie der US-Branchendienst Techcrunch.com berichtet, will Airbnb den Spezialvermittler "Luxury Retreats" für rund 200 Millionen Dollar (rund 188 Millionen Euro) übernehmen.

Luxury Retreats bietet seinen Nutzern an, Übernachtungen in Luxus-Villen über das Internet zu buchen. Die Preise beginnen bei etwa 700 Dollar pro Nacht. Unter anderem bietet Luxury Retreats eine italienische Villa an, die dem Hollywood-Regisseur Francis Ford-Coppola gehört: 9 Schlafzimmer, ebenso viele Bäder und ein Pool gehören zur Ausstattung.

Experten spekulieren schon länger über den Kauf, da Airbnb ankündigte, mehr Objekte aus dem Luxus-Segment anbieten zu wollen. Zudem will das Unternehmen aus dem Silicon Valley verstärkt in den Bereich der Erlebnisreisen investieren. Bislang bietet Airbnb nach eigenen Angaben zwei Millionen Übernachtungsmöglichkeiten an.

Quelle: n-tv.de