Wirtschaft

Hunderte Flüge gestrichen: An Berlins Airports geht fast nichts

Tristesse an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld: Der Streik des Bodenpersonals lässt nahezu alle Flüge ausfallen. Der Ausstand dauert bis zum Samstagmorgen. Hintergrund des Streiks ist ein Tarifstreit um bessere Bezahlung.

Wegen eines Streiks des Bodenpersonals an den Berliner Flughäfen fallen am Freitag hunderte Flüge aus. "An den Berliner Flughäfen Schönefeld und Tegel fallen heute nahezu alle Flüge aus", sagte ein Sprecher.

In Tegel wurden inklusive Frachtflüge insgesamt 455 Verbindungen gestrichen, in Schönefeld waren es 204. Nach Angaben der Flughafengesellschaft blieb Chaos jedoch aus. Viele Reisende seien vorab über den Streik informiert worden und gar nicht erst zum Flughafen gekommen.

Die Gewerkschaft Verdi hatte die rund 2000 Beschäftigten des Bodenpersonals zum Streik aufgerufen. Der Ausstand begann am Morgen um 4.00 Uhr und soll bis Samstagmorgen (5.00 Uhr) dauern. Auch nach Ende des Streiks seien noch Einschränkungen zu erwarten, hieß es vom Flughafenbetreiber.

Hintergrund des Ausstands ist ein Tarifstreit um bessere Bezahlung für die rund 2000 Mitarbeiter der Bodendienste. Verdi verhandelt derzeit an mehreren deutschen Flughäfen Tarifverträge für das Bodenpersonal. Dabei gab es bereits mehrere Warnstreiks, auch an den Berliner Airports wurde allein im Februar zwei Mal gestreikt.

