Ex-"Bild"-Chef plant Großes: Diekmann gründet Vermögensverwalter

Nach seinem Abgang als Chefredakteur und Herausgeber der "Bild"-Zeitung zieht es Kai Diekmann in die Finanzbranche: Mit seinem Kumpel Lenny Fischer will der 53-Jährige Anlegern die "Schwellenangst vor der Börse" nehmen. Sein Motto: Think big!

Als Antwort auf die Niedrigzinsphase gründen Ex-"Bild"-Chef Kai Diekmann und der ehemalige Dresdner-Bank-Vorstand Leonhard ("Lenny") Fischer einen digitalen Vermögensverwalter. "Wir werden klassische Sparbuchsparer ansprechen. Also Leute, die nur begrenzt Risiko eingehen möchten, aber nicht mehr mit null Prozent Zinsen abgespeist werden wollen", sagten Diekmann und Fischer dem "Manager Magazin".

Für ihren "Zukunftsfonds", der im zweiten Quartal 2018 an den Start gehen soll, wollen die beiden in den kommenden Jahren 20 Milliarden Euro Anlegergelder einsammeln. Der Mischfonds soll ausschließlich über digitale Kanäle vertrieben werden. Die Verwaltung des Fonds übernimmt die neu gegründete Deutsche Fondsgesellschaft Invest.

Für Anlagestrategie und Investmentpolitik des Fonds zeichnet Fischer verantwortlich, Diekmann kümmert sich um die Vermarktung. "Wir werden eine Informations- und Kommunikationsplattform auf die Beine stellen, die Geldthemen ganz anders aufbereitet, den Menschen die Welt des Geldes erklärt, ihnen die Schwellenangst vor der Börse nimmt, den Sparprozess in Deutschland weiterentwickelt", kündigte Diekmann an.

Diekmann war 30 Jahre im Hause Springer tätig und war langjähriger Chefredakteur und Herausgeber der "Bild"-Zeitung. Am 31. Januar 2017 hatte er seine Posten abgegeben. Der Springer-Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner hatte über den 53-Jährigen gesagt, er habe "Bild" unberechenbarer gemacht, verjüngt und vor allem digitalisiert. Diekmann selbst hatte nach seinem Abgang erklärt, er wolle ein neues Kapitel in seinem Leben aufschlagen.

Quelle: n-tv.de