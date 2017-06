Wirtschaft

Maersk-System kollabiert: Hacker greifen mehrere Konzerne an

In mehreren europäischen Staaten haben Hacker zum Teil folgenschwere Angriffe auf Netzwerke verübt. In der Ukraine haben Banken mit den Folgen zu kämpfen, das System der Reederei Maersk geht in die Knie.

Vom ukrainischen Flugzeugbauer Antonov über den russischen Ölkonzern Rosneft und den Schweizer Milka-Hersteller Mondolez bis zur dänischen Reederei Maersk: Zahlreiche Unternehmen sind Opfer von Hackerangriffen geworden. Am stärksten betroffen war die Ukraine. Neben dem Staatskonzern Antonov meldeten auch Banken, Telekom, Post, ein Stromnetzbetreiber, der Kiewer Flughafen und die Regierung Probleme mit ihren Computer-Netzwerken. Es handele es sich um die bislang schwersten Hackerangriffe in der Geschichte des Landes, erklärten Berater des Innenministeriums in Kiew.

Auch die dänische Unternehmensgruppe A.P. Moller-Maersk hat mit der Cyberattacke zu kämpfen. Wie Moller-Maersk mitteilt, ist das Computersystem in Folge dieser Attacke zusammengebrochen. Moller-Maersk betreibt unter anderem die weltgrößte Container-Reederei Maersk Line. Nach den Worten einer Unternehmenssprecherin nimmt Moller-Maersk derzeit eine Bestandsaufnahme vor. Weitere Details sind derzeit nicht bekannt.

Auch System der Deutschen Post sind betroffen. "Unsere DHL-Systeme sind zum Teil von dem heutigen Cyberangriff auf verschiedene Organisationen in der Ukraine betroffen", sagte ein Post-Sprecher. Getroffen habe es die Express-Sparte, andere Unternehmensteile seien nicht betroffen. Die Post habe Maßnahmen eingeleitet, um Sendungen weiter bearbeiten zu können. Der Konzern arbeite daran, das Problem zu beheben. Kunden würden informiert.

Möglicherweise Variante von WannaCry

Ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich um eine Version der bereits seit vergangenem Jahr bekannten Erpressungs-Software Petya, der Computer verschlüsselt und Lösegeld verlangt. Berichtet wurde aber auch von einer WannaCry-Variante. Eine Firma teilte mit, der Virus heiße Petya.A. Berichten zufolge fordern die Erpresser für die Wiederherstellung der Systeme die Zahlung von jeweils 300 Dollar in der Cyberwährung Bitcoin.

Der russische Ölkonzern Rosneft berichtete ebenfalls von Angriffen gegen seine Computersysteme. "Die Unternehmensserver machten einen schlagkräftigen Hackerangriff durch", erklärte das Unternehmen via Twitter. Die Ölproduktion sei aber nicht betroffen. Der russische Stahlriese Evraz räumte technische Probleme in mehrere Regionen ein. Auch hier sei die Produktion jedoch nicht gefährdet.

Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Mondelez International erklärte, Mitarbeiter in verschiedenen Regionen hätten technische Problem. Es sei unklar, ob dafür Cyber-Angriffe verantwortlich seien. "Wir untersuchen die Sache", erklärt eine Firmensprecherin. Der französische Baukonzern Saint Gobain erklärte ebenfalls, Opfer eines Angriffs geworden zu sein, ebenso der britische Werberiese WPP.

Mitte Mai hatte die WannaCry-Attacke hunderttausende Computer in mehr als 150 Ländern mit dem Betriebssystem Windows betroffen. Dabei sorgte eine seit Monaten bekannte Sicherheitslücke im veralteten Windows XP für eine schnelle Ausbreitung. Betroffen waren vor allem Verbraucher - aber auch Unternehmen wie die Deutsche Bahn und Renault.

Quelle: n-tv.de