Operatives Ergebnis schrumpft: Innogy lockt mit höherer Dividende

Der Gewinn des Ökostrom-Konzerns Innogy sinkt im vergangenen Jahr. Das Unternehmen erreicht jedoch selbst gesetzte Ziele und zahlt nun mehr Dividende als erwartet.

Die RWE-Ökostromtochter Innogy buhlt nach einem Gewinnrückgang im operativen Geschäft und schwächelndem Aktienkurs mit einem Dividendenversprechen um die Gunst der Anleger. Für 2016 sollen 1,60 Euro je Aktie ausgeschüttet werden, teilte der Versorger mit. Analysten hatten im Schnitt mit 1,58 Euro je Papier gerechnet.

"Wir stellen unter Beweis, dass Innogy ein stabiler, dividendenstarker Titel ist", sagte Vorstandschef Peter Terium. "Bei unseren Ertragszielen haben wir eine Punktlandung hingelegt." Auch für das laufende Geschäftsjahr wolle Innogy 70 bis 80 Prozent des bereinigten Nettoergebnisses ausschütten, so Terium. Dies solle auf über 1,2 Milliarden Euro von 1,1 Milliarden Euro steigen.

Im vergangenen Jahr schrumpfte der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um sieben Prozent auf 4,2 Milliarden Euro. Grund hierfür seien höhere Kosten für die Instandhaltung und Modernisierung der Stromnetze gewesen. Zudem hätten die Windkraftanlagen wegen schwacher Windverhältnisse weniger verdient. Die mit einem Kundenschwund und Abrechnungsproblemen kämpfende britische Tochter npower schrieb einen Verlust von elf Millionen Euro - im Jahr zuvor lag der Fehlbetrag allerdings noch bei 65 Millionen Euro.

Aktie hat an Glanz verloren

Der kriselnde RWE-Konzern hatte im Oktober Innogy an die Börse gebracht. Nach der Erstnotiz von 36 Euro notierte das Papier zuletzt bei 33,52 Euro. Das Geschäft mit Ökostrom, Netzen und Vertrieb boomt nicht. Dies spiegelt sich auch in der Prognose für das operative Ergebnis wider. 2017 solle das bereinigte Ebitda zwar auf 4,4 Milliarden Euro klettern. Bislang hatte Innogy allerdings 4,3 bis 4,7 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

Für den Mutterkonzern hat sich der Börsengang auf jeden Fall gelohnt. Für den verbliebenen Anteil von 76,8 Prozent kassiert RWE eine Dividende von 683 Millionen Euro. Der Börsengang hatte bereits 2,6 Milliarden Euro in die klamme Kasse gespült.

