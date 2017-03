Wirtschaft

Milliardengewinn im Jahr 2016: Neuer Adidas-Chef legt neue Bestmarken fest

Kasper Rorsted will mehr: Erst kurz im Amt, hebt der Adidas-Chef die Ziele des Dax-Unternehmens an. Der fränkische Sportartikelriese wartet mit glänzenden Zahlen für das abgelaufene Jahr auf. Die Aktionäre bekommen einen großen Schluck aus der Pulle.

Der neue Adidas-Chef Kasper Rorsted legt für seine Mannschaft die Latte höher. Nachdem Europas größter Sportartikelhersteller 2016 erstmals die Marke von einer Milliarde Euro Gewinn geknackt hat, hob der Däne nun die mittelfristigen Ziele seines Vorgängers Herbert Hainer an.

"Unsere Resultate für 2016 und unser positiver Ausblick auf 2017 beweisen, dass unsere Strategie greift", sagte Rorsted. Das Unternehmen liege über dem ursprünglichen Plan und könne daher seine Ziele für 2020 anheben.

Bis 2020 sollen die Einnahmen verglichen mit 2015 jährlich im Schnitt um zehn bis zwölf Prozent zulegen, der Gewinn soll sogar um bis zu 22 Prozent im Schnitt wachsen. Dafür will Rorsted Adidas vereinfachen und auf die beiden Hauptmarken Adidas und Reebok konzentrieren. Neben dem Verkauf des Golfgeschäfts, der zuletzt nicht vorangekommen war, will er sich auch von der Eishockey-Marke CCM Hockey trennen. Insgesamt soll es auch weniger Produkte geben.

Zudem will Rorsted die Produktion zu einem Großteil wieder zurück in die Hauptabsatzmärkte verlegen. In Deutschland und in den USA zieht Adidas sogenannte "Speed-Factories" auf, in denen mit hochmodernen Fertigungsmethoden etwa neuartige Turnschuhe gestrickt werden. Mit diesen auf die Kunden zugeschnittenen Artikeln will Rorsted 2020 mehr als die Hälfte seines Umsatzes machen. Da sich dafür auch höhere Preise durchsetzen ließen, wirke sich der Schritt auch auf die Profitabilität des Nike-Rivalen aus, hieß es bei Adidas.

Dividende aufgestockt

Im abgelaufenen Jahr stieg der Umsatz des Dax-Konzerns binnen Jahresfrist um 18 Prozent auf 19,3 Milliarden Euro. Der Gewinn aus fortgeführtem Geschäft knackte erstmals in der Firmengeschichte die Marke von einer Milliarde Euro.

Die Aktionäre sollen davon profitieren und zwei Euro je Anteilsschein Dividende bekommen, ein Viertel mehr als zuletzt. Für das laufende Jahr sind die Herzogenauracher außerordentlich optimistisch. Dieses Jahr soll der Umsatz um bis zu 13 Prozent zulegen, der Gewinn gar um ein Fünftel auf 1,23 Milliarden Euro.

Quelle: n-tv.de