Wirtschaft

25 Milliarden Börsenwert: Snapchat-Betreiber plant Börsengang

Mehr Verlust als Umsatz, aber 158 Millionen Nutzer täglich: Damit punktet Snapchat und will nun Kasse machen an der Börse. Ein Milliardenerlös winkt.

Die Firma hinter der populären Foto-App Snapchat geht an die Börse. Snap Inc. will bei der Aktienplatzierung drei Milliarden Dollar (2,8 Milliarden Euro) einnehmen, wie sie ankündigte. Dabei könnte es sich aber auch um einen Platzhalter-Betrag handeln, der später noch verändert wird. Früheren Medienberichten zufolge peilte Snap einen Börsenwert von 25 Milliarden Dollar an.

Dabei wurden auch erstmals Geschäftszahlen präsentiert. Dem Börsenprospekt zufolge verlor Snap im vergangenen Jahr 514,6 Millionen Dollar nach einem Fehlbetrag von knapp 373 Millionen Dollar 2015. Der Umsatz sprang zugleich aber von 58,6 auf 404,5 Millionen Dollar hoch.

Mehr zum Thema 02.02.17 Kaum Bewegung an der Wall Street Verunsicherung bremst US-Aktienmärkte

Snapchat hatte demnach Ende 2016 rund 158 Millionen Nutzer am Tag. Das Wachstum verlangsamte sich zuletzt aber. So kamen im vergangenen Quartal nur fünf Millionen Nutzer hinzu. Snapchat wurde vor allem bei jungen Nutzern populär mit Fotos, die nach dem Ansehen von alleine verschwinden. Inzwischen wird die App auch stärker zu einer Plattform für Medieninhalte ausgebaut.

Quelle: n-tv.de