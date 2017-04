Wirtschaft

Verkäufe von E-Autos: Tesla erobert in Deutschland die Spitze

Im immer noch kleinen deutschen Markt für Elektroautos lässt Tesla die etablierten Marken hinter sich. Im März verkauft das US-Unternehmen mit 670 Autos mehr als alle Konkurrenten. Der erfolgreichste deutsche Hersteller liegt deutlich dahinter.

Der US-Autohersteller Tesla hat sich im März an die Spitze bei den verkauften Elektroautos in Deutschland gesetzt und hält die deutsche Konkurrenz auf Distanz. Von den 2642 reinen Elektroautos lieferten die Kalifornier 670 Stück, wie aus einer Auswertung des CAR-Center Automotive Research an der Universität Duisburg-Essen hervorgeht. "Ein Start-up aus den USA lässt die großen deutschen Autokonzerne bei der Zukunftstechnologie Elektroauto ausgerechnet auf heimischem Terrain alt aussehen", kommentierte CAR-Direktor Ferdinand Dudenhöffer die Entwicklung.

Die Amerikaner lösten damit Renault ab. Die Franzosen verkauften hierzulande 640 Autos mit Batterieantrieb. Stärkster deutscher Hersteller war BMW mit 406 neu angemeldeten Stromern. Den deutschen Autokonzernen erwächst überraschend auch im eigenen Land Konkurrenz. Die Deutsche Post landete im März mit ihrem in Eigenregie gebauten Transporter Streetscooter mit 194 Neuzulassungen auf Platz 5 der beliebtesten Modelle.

Dudenhöffer sieht Tesla weiter im Aufwind. Mit dem erschwinglicheren Modell 3, das Ende des Jahres auf den Markt kommen soll, will Tesla-Chef Elon Musk die etablierten Autohersteller angreifen. Musk plant schon in Kürze mit einem Absatzvolumen von bis zu einer Million Modellen weltweit. "Die Chancen sind für Tesla groß, im Jahre 2018 die Marktführerschaft im Zukunftsmarkt für Elektroautos nicht aus der Hand zu geben", so Dudenhöffer.

Im Vergleich zu Autos mit Verbrennungsmotor führt der E-Auto-Markt in Deutschland allerdings noch ein Nischendasein. Zum Vergleich: Die 2642 verkauften reinen Elektroautos machen nur einen kleinen Bruchteil der insgesamt 359.683 Neuzulassungen im März aus.

