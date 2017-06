Wirtschaft

Abschied vom billigen Geld: US-Notenbank hebt Leitzins an

In den USA steigen die Zinsen: Die US-Notenbank Fed erhöht den für den Dollarraum maßgeblichen Leitzins - zum vierten Mal seit der Finanzkrise. Parallel zum Zinsentscheid kündigen die Währungshüter milliardenschwere Entscheidungen an.

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) zieht die Zinsschraube an. Das für Geld- und Kreditgeschäfte in den USA entscheidende Niveau des US-Leitzinssatzes liegt ab sofort bei 1,00 bis 1,25 Prozent und damit 0,25 Prozentpunkte höher als bisher, teilte die Fed nach der Juni-Sitzung des für Zinsentscheidungen zuständigen Offenmarkt-Ausschusses mit.

Der Schritt war an den Märkten in dieser Form erwartet worden. Es ist die vierte Zinsanhebung der US-Notenbank seit der Finanzkrise. Die Fed hatte bereits im Dezember 2015, im Dezember 2016 sowie im März 2016 ihren Leitzins - die sogenannte Federal Funds Rate - erhöht.

Dow und Euro reagieren

Im Handel an der Wall Street geraten die Kurse dennoch massiv in Bewegung: Der US-Leitindex Dow Jones schnellt im Verlauf auf ein weiteres Rekordhoch bei 21.379 Punkten. Der marktbreite S&P-500-Index mit seinen 500 Aktien aus der US-amerikanischen Unternehmenslandschaft steigt in einer ersten Reaktion auf 2441 Punkte. Er liegt damit in Sichtweite seines bisherigen Allzeithochs von 2446 Punkten.

An der Technologiebörse Nasdaq setzte sich die Erholung nach dem jüngsten Rückschlag zaghaft fort: Der Auswahlindex Nasdaq 100 gewinnt zuletzt 0,2 Prozent auf 5764 Punkte. Er hatte in der Vorwoche bei 5897 Punkten eine Bestmarke gesetzt, war dann aber um über 260 Punkte abgerutscht. Der Euro zieht in den Minuten nach der Zinsentscheidung kräftig an.

Größere Bedeutung als der bloßen Zinsanhebung messen Beobachter den Begründungen bei, mit der die Währungshüter ihren geldpolitischen Kurs erklärten. Die konjunkturellen Risiken seien auf kurze Sicht "insgesamt ausgewogen", hieß es.

Die US-Notenbanker orientieren sich bei ihren geldpolitischen Entscheidungen unter anderem am US-Arbeitsmarkt und an der Inflationsrate. Beides bewege sich gegenwärtig im erwarteten Zielkorridor, hieß es. Allerdings hatte die Inflation zuletzt nachgelassen. Die Fed wolle diese Entwicklung genau beobachten, teilten die Währungshüter mit. Dies könne Auswirkungen auf zukünftige Zinsentscheidungen haben.

Die US-Wirtschaft entwickele sich bislang moderat, erklärte die Fed weiter. Die Inflation dürfte sich mittelfristig bei zwei Prozent stabilisieren. Vor diesem Hintergrund hält die US-Notenbank an ihrem bisherigen Fahrplan schrittweiser Zinserhöhung fest.

Wertpapiere im Billionenvolumen

Zeitgleich mit dem jüngsten Zinsentscheid kündigte die Fed allerdings auch an, die über die vergangenen Jahre angekauften Anleihen in Zukunft langsam und schrittweise abstoßen zu wollen. Details zum Zeitplan des lang erwarteten "Exits" ließ die Fed in ihrem Kommentar zur Zinsentscheidung offen.

Der Anleihekauf im Billionen-Volumen ist Teil der energischen Bemühungen, die Geldpolitik über das übliche Maß hinaus zu locken und so die Folgen der Finanzkrise zu überwinden. Der Ausstieg aus dem Anleihenkaufprogramm und eine Vermarktung der gehaltenen Wertpapierbestände würde die Geldpolitik zusätzlich zu Zinserhöhungen weiter straffen.

Quelle: n-tv.de