Wirtschaft

E-Mobilität ist die Zukunft: Volvo steigt bei Deutz aus

Das Kapitel Deutz ist für Volvo beendet. Die Schweden steigen beim deutschen Motorenbauer endgültig aus. Volvo verfolgt damit unbeirrt seinen Plan, vollständig auf die Elektromobilität umzusteigen.

Der schwedische Nutzfahrzeughersteller Volvo hat sein Engagement beim deutschen Motorenbauer Deutz beendet. Die Schweden haben ihre gut 30,2 Millionen Deutz-Aktien verkauft, wie Volvo mitteilte.

Volvo war mit gut 25 Prozent an dem Unternehmen beteiligt und damit der größte Aktionär. Der Hersteller von Lastwagen und Baumaschinen hatte im Sommer 2012 seine Beteiligung von 6,7 Prozent auf knapp über ein Viertel ausgebaut und dies mit der Bedeutung von Deutz als Motorenlieferant begründet.

Von Deutz hieß es nun, Volvo habe versichert, dass Deutz weiterhin ein wichtiger Lieferant bleibe. Die Schweden machen mit dem Verkauf der Aktien rund 350 Millionen schwedische Kronen (36,3 Millionen Euro) Gewinn, der im dritten Quartal verbucht wird. Eine einzelne Aktie war zu 6,50 Euro über den Tisch gegangen.

Auf der Handelsplattform Tradegate notierten die Papiere am Freitagmorgen bei 6,74 Euro, ein Minus von 8,8 Prozent zum Xetra-Schluss des Vortages.

Strategisch ist der Ausstieg für Volvo sinnvoll. Der Autohersteller hatte erst in dieser Woche bekannt gegeben, dass ab 2019 jedes neue Modell mit Elektro angetrieben werde. "Volvo schwenkt ganz eindeutig auf E-Mobility um", so ein Aktienhändler. Dies dürfte in den kommenden zwei Jahren viel Geld kosten.

Quelle: n-tv.de