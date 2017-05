Panorama

Ein Jahrhundert Geschwisterliebe: 100-Jährige feiern magisches Fotoshooting

Maria Pignaton Pontin und Paulina Pignaton Pandolfi sind Zwillinge. Ihr 100. Geburtstag steht vor der Tür und den feiern sie mit allem, was zu einem richtigen Mädchengeburtstag dazugehört: mit Krönchen, Tüll und ganz viel Rosa.

Sie lieben und hassen sich, vertrauen einander blind und sind im nächsten Moment die größten Rivalen. Die Beziehung zu Geschwistern ist die längste Beziehung des Lebens. Und auch wenn es Zeiten gibt, in denen Brüder und Schwestern nur noch wenig Kontakt haben, im Alter suchen viele Geschwister wieder die Nähe.

Auch Maria Pignaton Pontin und Paulina Pignaton Pandolfi aus Ibiracu in Brasilien haben eine besonders innige Beziehung zueinander - und das bereits seit fast einem ganzen Jahrhundert. Ihr 100. Geburtstag steht vor der Tür und den feiern sie mit einem ganz besonderen Andenken.

Fotografin Camila Lima hörte in den Lokalnachrichten von den beiden Zwillingsschwestern und war tief beeindruckt: "Ich habe noch nie jemanden getroffen, der 100 Jahre alt ist, geschweige denn Zwillinge", verriet sie "BuzzFeed" Sie lud Maria und Paulina zu einem Fotoshooting ein und ließ die Mädchenträume der beiden wahr werden. ​"Sie sind wunderschön und so süß! Ich habe noch nie jemanden so altes kennengelernt - und dann sind es auch noch Zwillinge. Das haben sie einfach verdient", so die Fotografin.

Maria und Paulina haben sich riesig über das Geschenk gefreut. Von Müdigkeit war während des Shoootings nichts zu spüren: "Sie waren ganz aufgeregt, diese wunderschönen Kleider zu tragen und ihre Haare gemacht zu bekommen", schwärmt die Fotografin.

Mehr zum Thema 19.12.16 Chance auf Jahrhundertwechsel Jedes vierte Mädchen wird 100 Jahre alt

Pandolfi hat sechs Kinder, 19 Enkel und 16 Ur-Enkel. Sie hat zwei Herzinfarkte und Darmkrebs überlebt. Pontin hat fünf Kinder, 12 Enkel, sieben Ur-Enkel und einen Ur-Ur-Enkel. Die Fotos der 100-jährigen Schwestern strahlen großes Glück und viel Lebensfreude aus. Zwei starke Frauen, die zeigen, dass das Alter keine Rolle spielt.

Quelle: n-tv.de