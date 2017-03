Panorama

Einsatz nach falscher Entsorgung: 15 Verletzte durch Pfefferspray in Berlin-Tegel

Weil ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes am Flughafen Berlin-Tegel eine Pfefferspraydose eines Passagiers falsch entsorgt, kommt es am Samstag zum Großeinsatz. Insgesamt werden leicht 15 Menschen verletzt, vor allem Beamte der Bundespolizei.

Eine falsch entsorgte Dose Pfefferspray hat am Flughafen-Tegel am Samstag einen Großeinsatz ausgelöst. Durch eine unsachgemäß entsorgte Dose Pfefferspray sind 15 Menschen verletzt worden. Ein Passagier habe noch vor der Luftsicherheitskontrolle einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes eine Dose Pfefferspray ausgehändigt, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei der Nachrichtenagentur AFP. Statt sie sachgemäß zu entsorgen, habe der Mitarbeiter die Dose in eine Mülltonne geworfen, woraufhin das Reizgas ausgetreten sei.

Zwei Menschen wurden nach Angaben der Berliner Polizei wegen Beschwerden ins Krankenhaus gebracht, die übrigen seien wegen Atembeschwerden und Augenreizungen ambulant behandelt worden. Ein Sprecher der Bundespolizei gab an, es habe insgesamt 15 Verletzte gegeben. 12 der Verletzten waren Luftsicherheitsassistenten der Bundespolizei.

Der Vorfall ereignete sich an den Gates 10 und 11 im Terminal A. Die beiden Gates seien in der Folge gesperrt worden, sagte der Sprecher der Bundespolizei. Der Vorfall löste einen Großeinsatz aus, an dem außer Landespolizei und Bundespolizei auch die Feuerwehr und mehrere Rettungswagen beteiligt waren. Gegen den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Quelle: n-tv.de