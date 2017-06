Panorama

13 Kilogramm Fäkalien: Ärzte schneiden Riesen-Darm aus Bauch

Jahrelang erträgt er die Schmerzen, die ihm sein Körper bereitet. Erst als sein Bauch kurz vor dem Platzen ist, begibt er sich in Behandlung - die Mediziner retten sein Leben und befreien ihn von einer schweren Last.

Sein ganzes Leben lang leidet ein junger Chinese an Bauchschmerzen, Magenproblemen und Verstopfung. Immer wieder benutzt der 22-Jährige Abführmittel, doch die bringen ihm nur kurzfristig Erleichterung. Die Schmerzen kehren immer wieder zurück und sein Bauch wird in den Jahren immer größer und dicker. Seinen Ärzten zufolge sah er aus, als ob er im neunten Monat schwanger war. So berichtet es die "Daily Mail". Als er den Schmerz schließlich nicht mehr aushält, sucht der verzweifelte Mann Hilfe in einem Shanghaier Krankenhaus.

Asiatischen Medien zufolge, litt der Mann an einem kongenitalen Megakolon, einer seltenen Form der Hirschsprung- Krankheit. Dabei wird ein Teil des Dickdarms blockiert, Abfallprodukte können nicht mehr bewegt werden. Eine solche Fehlbildung tritt bei einem von 5000 Kindern auf, wobei Jungen eher als Mädchen betroffen sind. Eine Operation ist in jedem Fall nötig. Da es sich um eine angeborene Fehlbildung handelt, sollte die Hirschsprung-Krankheit bereits im Neugeborenenalter diagnostiziert und behandelt werden.

Nicht jedoch bei dem 22-jährigen Patienten. Dieser habe kaum noch atmen können und sein Bauch sei kurz vor dem Platzen gewesen, beschreiben die behandelnden Chirurgen den Zustand des Mannes. In einer dreistündigen Operation befreiten sie den Mann schließlich von seinen lebenslangen Schmerzen und retteten ihm dadurch wahrscheinlich das Leben. Sie entfernten ihm einen 76 Zentimeter langen Teil seines Darms, knapp 13 Kilogramm schwer und gefüllt mit Fäkalien. Auf Bildern ist das kranke und nun entfernte Körperteil mit den Ausmaßen eines mittelgroßen Hundes zu sehen.

Quelle: n-tv.de