Panorama

DNA-Probe des großen Meisters: Behörden exhumieren Dalís Leichnam

Vor einem spanischen Gericht versichert eine 61-jährige Frau, sie sei die Tochter von Salvador Dalí. Um ihre Vaterschaftsklage zu klären, wird die Leiche des begnadeten Surrealisten heute Abend unter größter Geheimhaltung im Theater-Museum Dalí exhumiert.

Spanien wartet mit Spannung auf die Exhumierung des legendären Surrealismus-Künstlers Salvador Dalí (1904-1989). Unter größter Geheimhaltung und abgeschottet von der Öffentlichkeit sollte am Abend im katalanischen Figueres das Grab des exzentrischen Meisters geöffnet werden, um genetische Proben zu entnehmen.

Ein Richter in Madrid hatte diese Maßnahme im Juni angeordnet, um eine Vaterschaftsklage zu klären. Die 61-jährige Pilar Abel Martinez aus der katalanischen Stadt Gerona hatte vor Gericht versichert, ihre Mutter habe Mitte der 1950er-Jahre eine heimliche Liebesbeziehung zu Dalí gehabt. Sollte sich dies bestätigen, könnte Martinez rechtliche Schritte vornehmen, um ihren Anteil am Erbe des Künstlers zu erstreiten. Allerdings soll sie Medienberichten zufolge an psychischen Problemen leiden, weshalb die Dalí-Stiftung an ihren Angaben zweifelt.

Ein Monat Wartezeit

Die DNA-Proben sollen von einem Team von Gerichtsmedizinern entnommen werden. Auch Juristen würden bei der Exhumierung vor Ort sein, hieß es. Damit nichts über den Zustand des einbalsamierten Körpers an die Öffentlichkeit dringt, soll unter anderem auch die Glaskuppel des Theater-Museum Dalí, unter der der Leichnam in einer Krypta ruht, abgedeckt werden, berichtete das spanische Fernsehen.

Die Aktion könnte laut Medienberichten die ganze Nacht dauern, da das Grab von einer eineinhalb Tonnen schweren Marmorplatte bedeckt ist. Das Ergebnis der DNA-Abgleichung werde vermutlich frühestens in einem Monat vorliegen.

Erst am Freitagmorgen will die Gala-Salvador-Dalí-Stiftung bei einer Pressekonferenz Details bekanntgeben. Sie hatte sich bis zuletzt gegen die Exhumierung gewehrt. Am 18. September will das zuständige Gericht seine Entscheidung fällen.

Quelle: n-tv.de