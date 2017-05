Panorama

Schweres Gewitter: Blitz tötet Radfahrerin in Aachen

Traurige Entdeckung in Aachen: Unter einem Baum findet ein Spaziergänger eine leblose Frau. Die Seniorin war mit dem Fahrrad unterwegs, als sie von einem Gewitter überrascht wurde und der Blitz sie traf.

In mehreren Teilen Deutschlands hat sich das heiße Wetter der vergangenen Tage in der Nacht zu Dienstag in Gewittern entladen. In Aachen ist eine Frau laut Polizei offenbar davon überrascht worden. Sie wurde am Montagabend von einem Blitz erschlagen.

Die 73-Jährige sei am Stadtrand mit ihrem Fahrrad unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Ein Spaziergänger habe sie gefunden. Einer Mitteilung der Feuerwehr zufolge ließ der Stromstoß die Kette ihres Rades schmelzen. Die Seniorin sei unter einem Baum gefunden worden, der Rettungsdienst habe nur noch ihren Tod feststellen können.

Größere Schäden an Gebäuden blieben nach Angaben der Polizei bis zum frühen Morgen zunächst aus. Rund um Hamburg gab es Warnungen vor schwerem Gewitter mit Hagel. In Bremen liefen am Morgen nach heftigem Regen zwei Keller mit Wasser voll. Starke Niederschläge zogen auch über Franken hinweg.

Heute wird sich der Hitzeschwerpunkt in den Osten verlagern, wie n-tv-Wetterexperte Björn Alexander mitteilte. Dort erwarten uns Spitzenwerte zwischen 29 und 34 Grad. Derweil erreicht den Nordwesten und den Westen Deutschlands die Kaltfront von Tief "Gerhard" und sorgt für deutlich frischere Temperaturen. Das ist leider eine zum Teil explosive Mischung, die heute örtlich für schwere Gewitter sorgen wird. Vielerorts gibt es bereits Starkregen. Eine erste Zwischenbilanz:

In Segeberg schlug ein Blitz in ein Wohnhaus ein und setzte den Dachstuhl in Brand.

Im Kreis Pinneberg standen mehrere Keller und Straßen unter Wasser.

In Hamburg-Schnelsen wurde ebenfalls ein Haus von einem Blitz getroffen.

Der Verkehr auf der A7 bei Hamburg ist durch Starkregen behindert.

Im Tagesverlauf werden sich dann neben sonnigen Phasen in der mitunter schwül-warmen Luft weitere Regengüsse sowie Blitz und Donner entwickeln. Dabei drohen stellenweise Starkregen, Hagel und Sturmböen.

