Panorama

Neunjährige Tochter überlebt: Eltern und Kind sterben bei Wohnungsbrand

Minuten nach dem Notruf treffen die Rettungskräfte am Brandort im saarländischen Schwalbach ein - und kommen dennoch zu spät. Die beiden Eltern und ihren fünfjährigen Sohn können sie nur noch leblos bergen. Nur die Tochter, die Hilfe geholt hatte, überlebt.

Bei einem verheerenden Wohnungsbrand im Saarland sind ein Elternpaar und sein fünfjähriger Sohn ums Leben gekommen. Die neunjährige Tochter überlebte das Feuer in Schwalbach leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher in Saarbrücken sagte. Sie kam gemeinsam mit ihrer Großmutter vorsorglich in ein Krankenhaus. Beide hatten die Rettungskräfte alarmiert, doch weder Polizei noch Feuerwehr konnten die drei in der brennenden Wohnung eingeschlossenen Familienmitglieder retten.

Wie es zu dem Brand in dem Mehrfamilienhaus kam, war zunächst unklar. "Die Einsatzkräfte waren nur Minuten nach dem Notruf vor Ort", sagte Polizeisprecher Georg Himbert. Doch sie hätten zunächst nicht zu der Wohnung vordringen und später den 36 Jahre alten Vater, die 34 Jahre alte Mutter und ihren fünfjährigen Sohn nur noch leblos bergen können. Reanimierungsversuche seien ohne Ergebnis geblieben.

Die neun Jahre alte Tochter der Familie hatte das Feuer bemerkt und ihre Großmutter zu Hilfe gerufen, die im Erdgeschoss wohnte. Für das Kind stünden Notfallseelsorger bereit, auch seien weitere Angehörige verständigt worden. Notärzte und ein Rettungshubschrauber seien vor Ort gewesen.

Das Haus ist voraussichtlich nicht mehr bewohnbar, wie Himbert sagte. Fotos zeigen heftige Flammen, die aus der Wohnung im oberen Stock schlagen. "Es entstand wohl Totalschaden", sagte der Polizeisprecher. Zu beziffern sei der Schaden noch nicht.

Der Brand wurde gegen 14 Uhr gemeldet. Brandermittler waren den Angaben zufolge bereits am Nachmittag vor Ort, ob sie die Wohnung bereits betreten konnten, war aber laut Himbert unklar. Schwalbach liegt im Landkreis Saarlouis, der Brand ereignete sich im Ortsteil Elm.

Quelle: n-tv.de