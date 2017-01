Panorama

Revolte in Nord-Brasilien: Erneut 33 Tote bei Gefängnisaufstand

Erst Anfang der Woche sterben 56 Häftlinge bei einem Gefängnisaufstand in Brasilien. Nun kommt es erneut zu einer folgenschweren Revolte in einer Haftanstalt.

Bei einer neuen Häftlingsrevolte in Brasilien sind mindestens 33 Gefängnisinsassen getötet worden. Ort des Aufstandes sei das Gefängnis in Boa Vista, die größte Haftanstalt im nördlichen Bundesstaat Roraima, gewesen, teilen die Behörden ohne weitere Einzelheiten mit. Die Lage sei inzwischen wieder "unter Kontrolle", teilte die Regionalregierung mit. Die Opferzahl könne aber noch steigen.

Bei den Auseinandersetzungen im Gefängnis in Boa Vista habe es sich nicht um eine "Meuterei" gehandelt, sondern um eine "schnelle Aktion" einer Gruppe von Häftlingen, die nicht einmal eine Stunde gedauert habe, erklärte die Regionalregierung. Wie ein Sprecher sagte, wurden die meisten Opfer mit Stichwaffen getötet. In dem Gefängnis seien keine Schusswaffen gefunden worden.

56 Tote bei Aufstand Anfang der Woche

Erst Anfang der Woche waren bei einer Gefangenenrevolte im benachbarten Bundesstaat Amazonas 56 Häftlinge ums Leben gekommen. Auslöser war nach offiziellen Angaben eine Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Drogenbanden.

Es war der folgenschwerste Aufstand in einem brasilianischen Gefängnis seit zwei Jahrzehnten. In dem Land kommt es regelmäßig zu Gefängnisrevolten. Viele Anstalten sind nach Ansicht von Menschenrechtsgruppen völlig überfüllt. Sie hatten nach der Revolte in dieser Woche neue Gewalttaten in dem von Banden kontrollierten Gefängnissystem vorausgesagt.

Aufstände und Kämpfe kommen in den überfüllten brasilianischen Gefängnissen häufig vor, oft werden Haftanstalten faktisch von Drogenbanden kontrolliert. Erst im Oktober waren bei Auseinandersetzungen zwischen Bandenmitgliedern in drei brasilianischen Gefängnissen insgesamt 33 Menschen getötet worden.

Ende 2014 gab es in Brasilien einem Bericht des Justizministeriums zufolge 622.000 Gefangene. Brasilien hat damit weltweit die viertgrößte Gefangenenzahl nach den USA, China und Russland. Menschenrechtsorganisationen kritisieren seit Jahren die Zustände in den brasilianischen Haftanstalten.

