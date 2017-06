Panorama

Wassertemperaturen über 20 Grad: Es wartet eine sonnige Überraschung

Das abwechslungsreiche Wetter macht eine Pause. Am Wochenende lichten sich die Wolken und die Temperaturen steigen. Ein Ausflug an den See lohnt sich auf jeden Fall. Danach geht es wohl wechselhaft weiter.

Das Wetter gleicht irgendwie einer Achterbahnfahrt. Mal ist es heiß, mal ist es kalt. Bleibt das so?

Im Großen und Ganzen schon. Denn ein stabiles Hoch fehlt unserem Wetter nach wie vor. Und damit sind wir jetzt schon wieder auf dem Weg nach oben. Am Freitag kurz gebremst von teils kräftigen Schauern und Gewittern, denen am Wochenende badetaugliche Aussichten folgen werden. Besonders am Sonntag können wir uns verbreitet auf schönes und sehr warmes Sommerwetter freuen.

Erfreulich. Wie verläuft die Fahrt bis dahin?

Am Freitag leider weniger erfreulich. Denn da nähert sich die Kaltfront von Tief "Jörn". Und die sorgt von West nach Ost für eine erhöhte Unwettergefahr. Es drohen Gewitter, die mit Starkregen, Hagel und Sturmböen einher gehen können. Zuvor ist es in weiten Teilen des Landes aber erstmal sonnig. Nur im äußersten Westen und Nordwesten sind schon rasch Regengüsse sowie Blitz und Donner unterwegs. Und die breiten sich nachmittags immer weiter Richtung Osten und Süden aus. Höchstens in Niederbayern sowie an der Oder und Neiße dürfte es bis zum Abend noch trocken und sonnig bleiben. Die Temperaturen liegen im Westen zwischen 18 und 23 Grad, im Osten zwischen 24 und 28, in der Lausitz bei bis zu 30 Grad.

Und dann wird es schöner?

Genau so ist es. Am Samstag bringt uns ein Zwischenhoch deutlich mehr meteorologische Glücksmomente. Vielerorts ist es nämlich freundlich bis sonnig. Einzig in Teilen Bayerns sowie im Norden sind die Wolken noch zahlreicher und können vereinzelt letzte Tropfen bringen. Dazu erreichen die Temperaturen an den Küsten 18 bis 22 Grad. Im großen Rest werden es aber schon wieder sommerlich warme 23 bis 28 Grad, mit den wärmsten Werten am Oberrhein.

Worauf können wir uns am Sonntag einstellen?

Im Süden wird es meistens sonnig bis strahlend schön. Ansonsten gibt’s Schönwetterwolken und Sonne im Mix. Lediglich der Nordwesten und der Westen zeigen sich nachmittags und abends wechselhafter mit einem leicht erhöhten Schauerrisiko. Aber auch dort wird es warm. Häufig liegen die Spitzenwerte nachmittags bei 23 bis 28 Grad. Bei den Sonnensiegern im Süden und Südwesten sind 27 bis 33 Grad möglich.

Abkühlung im Badesee?

Das wäre doch mal ein Plan bei Wassertemperaturen zwischen meist 17 und 21 Grad. An den Küsten von Nord- und Ostsee sind es momentan oft um die 15 bis 18 Grad. Gemessen in 1 Meter Wassertiefe. Das heißt: Die flacheren Ufer- und Küstenbereiche sind natürlich gerne auch mal etwas wärmer.

Was bringt uns der Wochenstart?

In der Südosthälfte bleibt es noch lange schön und hochsommerlich mit Höchstwerten bis zu 33 Grad. Im Westen und Norden werden hingegen schnell Schauer und Gewitter aktiv, die bis zum Abend auch den Südosten erreichen. Dabei steigt mit der Schwüle auch die Unwettergefahr durch schwere Gewitter mit Platzregen, Hagelschlag und Sturmböen wieder an.

Die Achterbahnfahrt geht weiter?

Auf jeden Fall werden die Temperaturen ab Dienstag wieder frischer. Allerdings gibt’s dabei auch mal gute Chancen, dass das Azorenhoch seine Fühler etwas mehr zu uns ausstreckt. Das würde von Westen her für ruhigere Aussichten und durchaus angenehm warme Temperaturen sprechen. Und das vielleicht auch mal etwas längerfristig. Wir dürfen also gespannt sein.

Quelle: n-tv.de