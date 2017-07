Panorama

Eskalation im Mittelmeer: Griechen feuern auf türkischen Frachter

Gefährlicher Zwischenfall in der Ägäis: Bei der Suche nach Schmuggelware nähert sich die griechische Küstenwache einem türkischen Frachter. Der Kapitän verweigert die Kontrolle. Die Drogenfahnder eröffnen das Feuer. Das Frachtschiff entkommt.

Die Jahrzehnte alten Spannungen zwischen den beiden Nato-Verbündeten Türkei und Griechenland könnten sich an einem Vorfall auf hoher See verschärfen: Die griechische Küstenwache hat vor der Insel Rhodos Warnschüsse abgegeben und dabei ein türkisches Frachtschiff getroffen.

Das Schiff "M/V ACT" konnte trotz der Schüsse entkommen. "Wir hatten Informationen, dass der Frachter Drogen transportierte", sagte eine Sprecherin der griechischen Küstenwache. Zum Zeitpunkt des Zwischenfalls soll sich der verdächtige Frachter innerhalb der griechischen Hoheitsgewässer etwa drei Seemeilen vor der Insel Rhodos befunden haben.

Aufforderung missachtet

Der Kapitän des Schiffes verweigerte eine Kontrolle durch die griechischen Behörden. Diese gaben daraufhin eigenen Angaben zufolge Warnschüsse vor den Bug ab. Da der Kapitän dieser unmissverständlichen Aufforderung anzuhalten nicht nachkam, eröffneten die Griechen schließlich erneut das Feuer und schossen direkt auf das Schiff. Es sei auf Stellen des Schiffes gezielt worden, an denen keine Menschenleben gefährdet waren, hieß es aus Kreisen der Küstenwache in Piräus. Unklar blieb, ob es Versuche gab, das Schiff per Funk zu erreichen.

In der Türkei schlägt der Zwischenfall hohe Wellen: Türkische TV-Sender zeigten Bilder des Frachters. Mehrere Geschossen seien an Bord eingeschlagen, hieß es. Die türkische Küstenwache sei ausgerückt. Bei dem fraglichen Schiff handelt es sich um einen rund 89 Meter langen und 14 breiten Frachter, der unter türkischer Flagge fährt. Laut aktuellen Positionsdaten steuerte die "ACT" nach dem Vorfall den Hafen von Marmaris an der türkischen Südwestküste an. Dort gibt es auch eine größere Basis der türkischen Marine.

Akt der Aggression?

Die Besatzung des Schiffes warf der griechischen Küstenwache eine bewusste Aggression vor. Sie hätten 16 Einschläge gezählt, sagte Kapitän Sami Kalkavan dem Nachrichtensender CNN-Türk. "Die griechische Küstenwache hat uns aufgefordert, uns für eine Kontrolle umgehend in den Hafen von Rhodos zu begeben. Wir haben das abgelehnt", sagte Kalkavan.

Daraufhin habe die Küstenwache gedroht, das Feuer zu eröffnen, wenn er nicht anhalte, was dann auch geschehen sei. Die "M/V ACT" war nach Angaben des Kapitäns auf dem Weg vom südosttürkischen Iskenderun nach Izmit bei Istanbul im Nordwesten des Landes. Aufnahmen türkischer Medien zeigten Einschusslöcher im Maschinengewehrkaliber. Demnach wurde die ACT auch am Schornstein oberhalb der Brücke getroffen. Aus welcher Distanz die Schüsse abgegeben wurden, ist offen.

Ankara ist informiert

Eine offizielle Reaktion der Türkei steht noch aus. Aus Diplomatenkreisen hieß es bislang nur, das Außenministerium sei wegen des Vorfalls mit anderen türkischen Stellen in Kontakt. Lokale Medien berichteten, die türkische Küstenwache habe zwei Boote an den Ort des Zwischenfalls entsandt.

Der Vorfall fällt mitten in eine neue Verhandlungsrunde über die Wiedervereinigung der geteilten Insel Zypern. Athen und Ankara wirken zusammen mit der früheren Kolonialmacht Großbritannien als Garantiemächte bei den Gesprächen in der Schweiz. Viele griechische Ägäis-Inseln liegen direkt vor der türkischen Küste. Es gibt dort regelmäßig Spannungen, da sich die Nato-Partner Verletzungen ihrer Hoheitsgebiete vorwerfen.

Fahndungsmaßnahmen von Zoll und Küstenwache sind im betroffenen Seegebiet eigentlich nicht ungewöhnlich: In der von zahlreichen Buchten und Halbinsel gegliederten Region werden regelmäßig Schiffe kontrolliert, falls sie im Verdacht stehen, Migranten zu transportieren oder Drogen oder Zigaretten zu schmuggeln.

Quelle: n-tv.de