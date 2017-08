Panorama

Belgiens Agrarminister wütet: Hielten die Niederlande Fipronil-Infos zurück?

Belgien erhebt schwere Vorwürfe gegen die Niederlande: Angeblich lag dem niederländischen Agrarminister bereits im November 2016 ein Bericht über Fipronil in Eiern vor - doch weil er die Informationen nicht weitergeleitet habe, sei viel zu lange nichts passiert.

Der belgische Agarminister Denis Ducarme hat schwere Vorwürfe gegen die Niederlande im Fipronil-Skandal erhoben. Seinem niederländischen Kollegen habe schon im November des vergangenen Jahres ein Bericht zu Fipronil in Eiern vorgelegen, sagte Ducarme in Brüssel bei einer Sondersitzung der Ausschüsse für Landwirtschaft und Gesundheit im belgischen Parlament.

Die belgische Lebensmittelsicherheitsbehörde habe von einem internen niederländischen Bericht nur über gute Kontakte in die Niederlande erfahren. "Es gab über diesen Bericht keinerlei offizielle Kommunikation der Niederlande", sagte Ducarme.

Außerdem hätten die belgischen Behörden mehr als einen Monat auf Informationen der niederländischen Kollegen warten müssen, die erlaubt hätten, die Verbreitung Fipronil-belasteter Eier nachzuvollziehen und Gegenmaßnahmen einzuleiten.

"Wir haben einen Monat verloren"

"Ein Monat. Ein Monat ohne die geringste Information der niederländischen Agentur. Was heißt das? Das heißt, dass wir keinen Zugang zu einer Kundenliste der niederländischen Firma hatten", sagte Ducarme. Derzeit wird angenommen, dass ein belgischer Hersteller einem gängigen Reinigungsmittel Fipronil beimengte und die Mischung an Betriebe in Belgien, den Niederlanden und Deutschland verkaufte.

"Wir haben einen Monat verloren, um Tests zu machen", kritisierte Ducarme. Die belgische Lebensmittelsicherheitsbehörde FASNK erfuhr am 2. Juni von einem Fipronil-Verdachtsfall in Belgien, informierte die anderen EU-Staaten aber erst am 20. Juli. Die Verzögerungen sind laut Ducarme wesentlich auf mangelnde Kooperation der Niederlande zurückzuführen.

