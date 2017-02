Panorama

Stechender Schmerz: Kakerlake krabbelt in Kopf einer Frau

In der Nacht wacht eine Frau in Indien plötzlich auf: Sie hat stechende Kopfschmerzen zwischen den Augen. Die 42-Jährige geht zum Arzt. Doch der kann ihr zunächst nicht helfen. Erst später finden Mediziner den wahren Grund für die Beschwerden der Frau.

In Indien haben Ärzte einer Frau eine große lebende Kakerlake aus dem Kopf entfernt. Die 42-Jährige hatte über nächtliche Kopfschmerzen geklagt, doch die Mediziner konnten die Ursache zunächst nicht finden. Über die Fall berichtete die indische Tageszeitung "New Indian Express".

Die 42-jährige Hausangestellte war laut dem Blatt nach einem harten Arbeitstag schlafen gegangenen, doch gegen Mitternacht wachte sie auf. Der Grund: Sie hatte einen stechenden Kopfschmerz zwischen den Augen. Die Frau zu der Zeitung: "Ich konnte das Gefühl nicht erklären, aber ich war sicher, dass es irgendein Insekt war. Es war ein prickelndes, kriechendes Gefühl. Immer wenn es sich bewegte, hatte ich ein brennendes Gefühl in meinen Augen." Beim Einschlafen hatte die Frau noch bemerkt, dass etwas in ihr Nasenloch gekrabbelt war, konnte es aber nicht mehr rausholen.

Die Angestellte ging zum Arzt. Dieser untersuchte sie mit einer Taschenlampe. Der Mediziner schickte sie jedoch mit den Worten er könne "nichts für sie tun" wieder weg. Der nächste Mediziner erklärte seiner Patientin, ihre Beschwerden könnten von einer Hautwucherung in der Nase kommen.

Kakerlake auf der Schädelbasis

Erst bei der dritten Anlaufstelle konnten die Ärzte klären, was wirklich los war: Die Mediziner im "Government Stanley Medical College Hospital" in Chennai an der Ostküste Indiens, fanden mithilfe einer nasalen Endoskopie den wahren Grund für das stechende Gefühl zwischen den Augen der Frau.

Auf der Schädelbasis, in der Nähe des Gehirns saß eine Kakerlake. Ein äußerst seltener Fall, wie die Ärzte erklärten. Sie kennen eher Maden oder Stubenfliegen in Nasenlöchern oder Bandwürmer in menschlichen Körpern. Die Kakerlake hätte im Kopf der Frau Schlimmes anrichten können: "Wenn sie drin geblieben wäre, wäre sie gestorben und die Patientin hätte eine Infektion entwickelt, die sich auf das Gehirn ausgebreitet hätte", so ein Arzt zum "New Indian Express".

Die Mediziner entfernten die Schabe mit Pinzetten und einem Saugnapf. Ein schwieriges Unterfangen, da das Insekt an einer äußerst ungünstigen Stelle saß. Die Behandlung dauerte 45 Minuten. Nun ist die 42-Jährige wieder schmerzfrei.

Quelle: n-tv.de