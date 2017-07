Panorama

Drohendes Unglück in Frankfurt: Kran droht umzustürzen

Frankfurt hält den Atem an – ein riesiger Kran droht, in der Innenstadt umzukippen. Hunderte Menschen müssen umliegende Gebäude verlassen, der Verkehr in der Innenstadt bricht teilweise zusammen. Ausgang: ungewiss.

Rund 800 Menschen sind wegen eines teilweise umgeknickten Krans auf einer Baustelle in Frankfurt evakuiert worden. Sie hätten sich in zwei umliegenden Hochhäusern aufgehalten, berichtete die Polizei. Der Kranführer konnte sich unverletzt retten. Der Kran mit dem abgeknickten Arm konnte nach Polizeiangaben bisher noch nicht stabilisiert werden.

Die Einsatzkräfte vor Ort warteten auf einen Spezialkran, der ihn stützen sollte. Der Bereich rund um die Baustelle wurde großräumig abgesperrt. Dadurch könne es bis Samstag zu Verkehrsbehinderungen kommen, teilte die Polizei mit.

Laut Hessischem Rundfunk ist der Arm des Krans mehr als 60 Meter lang und 16 Tonnen schwer. Warum dieser nach hinten umgeklappte, sei noch ungeklärt, sagte ein Feuerwehrsprecher dem Sender. Dem Kranführer sei bei dem Unfall zur Mittagszeit nichts passiert. Wegen der Sperrungen kam es zu langen Staus in der Innenstadt, die könnten noch bis Samstag andauern, hieß es laut HR von der Polizei.

Quelle: n-tv.de