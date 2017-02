Panorama

Polizei schießt Täter nieder: Mann fährt Fußgänger an und flüchtet

Abgesperrte Straßen und bewaffnete Polizisten: In Heidelberg fährt ein unbekannter Mann mit einem Auto mehrere Fußgänger an und flüchtet anschließend zu Fuß.

Ein Autofahrer hat am Samstagnachmittag in Heidelberg mehrere Fußgänger angefahren und ist dann mit einem Messer bewaffnet geflüchtet. Polizisten stoppten den Mann und schossen auf ihn, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Drei Fußgänger wurden verletzt, einer von ihnen schwer.

Der Vorfall ereignete sich gegen 16 Uhr in der Heidelberger Innenstadt. Wie lokale Medien berichten, fuhr der Täter mit einem schwarzen Mietwagen am Bismarckplatz, einem Hauptverkehrsplatz der Stadt am Eingang zur Fußgängerzone, von der Straße in einen Fußgängerbereich. Die Opfer wurden direkt vor einem Geschäft angefahren. Der Platz mit Straßenbahn- und Bushaltestellen ist stark belebt.

Anschließend sei der Mann mit einem Messer bewaffnet geflüchtet. Rund 300 Meter entfernt an der Straßenbahnhaltestelle Altes Hallenbad wurde er von der Polizei gestellt. Weil er trotz Aufforderung sein Messer nicht fallen ließ, gaben die Beamten Schüsse ab und verletzten ihn schwer.

Die Hintergründe der Amokfahrt sind bisher unbekannt. Anhaltspunkte für einen terroristischen Hintergrund gab es nach Angaben der Polizei zunächst nicht. Auch gehe die Polizei nicht davon aus, dass weiterhin Gefahr bestehe. Der Mann habe mutmaßlich allein gehandelt. Wie die "Bild"-Zeitung erfahren haben will, soll der Mann psychisch krank sein.

Am frühen Abend war der Ort des Geschehens weiterhin abgesperrt. Beamte der Spurensicherung untersuchten den schwarzen Wagen.

Quelle: n-tv.de