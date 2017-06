Panorama

Mit einem Messer bewaffnet : Mann nimmt Geiseln in englischem Jobcenter

Am Tag nach der Wahl sorgt eine Meldung aus Newcastle für Aufregung im Terror-geplagten England. Ein Bewaffneter nimmt mehrere Mitarbeiter eines Jobcenters als Geiseln. Die Polizei bewegt den Mann zur Aufgabe. Der Täter ist im Amt kein Unbekannter.

Im nach mehreren Anschlägen angespannten England sorgt ein Geiselnehmer für Schockmomente: Am frühen Morgen bedrohte ein Mann in einem Jobcenter in Newcastle mehrere Personen mit einem Messer. Offenbar hielt er einige Mitarbeiter als Geiseln. Anderen gelang es zu fliehen.

Augenzeugen berichteten dem "Mirror", dass der Täter "etwas an seine Brust geschnallt hatte". Laut Polizei soll es sich aber nicht um einen Terrorvorfall gehandelt haben. Trotzdem wurden aus Sicherheitsgründen mehrere Straßen gesperrt, ein Studentenwohnheim geräumt und eine angrenzende Metrostation geschlossen.

Via Twitter gaben die Beamten immer neue Wasserstandsmeldungen. So haben sie versucht mit dem Täter zu verhandeln, nach einigen Stunden waren alle Geiseln wieder frei. Es soll keine Verletzten gegeben haben. Der bewaffnete Mann ist alleine im Gebäude geblieben und ist dem Jobcenter wohl schon vorher bekannt gewesen, so die Polizei gegenüber "BBC".

Stand jetzt deutet alles auf eine Einzeltat hin. Genaue Hintergründe sind noch unklar.

Quelle: n-tv.de