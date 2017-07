Panorama

Hilferufe statt Geldscheine: Mann steckt stundenlang in Geldautomat fest

Eigentlich soll der Mann nur ein Türschloss auswechseln - doch irgendwie geht alles schief. Der Handwerker aus Texas bleibt in einem Bankautomaten stecken und kommt nicht mehr heraus. Für seine Befreiung wird er erfinderisch.

Wie kommt ein erwachsener Mann in einen Geldautomat? Diese Frage stellt sich zuerst, wenn man diese Geschichte liest. Eigentlich war der Handwerker aus Corpus Christi im US-Bundesstaat Texas nur in die Bank of America bestellt worden, um ein Schloss auszutauschen. Und zwar das der Tür, die zu dem Raum unmittelbar hinter dem Geldautomaten führt.

Dumm nur, dass der Mann nicht mehr aus dem Raum herauskam, als er seinen Job erfüllt, also das Schloss ausgewechselt hatte. Denn die Tür war fest verschlossen, die Karte zum Öffnen lag in seinem Auto. Und es kam noch schlimmer. Auch sein Handy hatte er im Auto vergessen und so musste sich der Mann anderweitig bemerkbar machen, wie die BBC berichtet. Zunächst versuchte er es durch den Automaten, doch er blieb stecken.

In seiner Not schrieb er Botschaften auf Zettel und versuchte diese dann durch einen Spalt an die Kunden weiterzureichen. Darauf stand: "Bitte helft mir. Ich stecke hier fest und habe kein Handy dabei. Bitte ruft meinen Boss an unter der Nummer ..." Zudem rief er verzweifelt nach Hilfe.

Einige Kunden dachten, sie werden veralbert und suchten die versteckte Kamera. Schließlich erbarmte sich doch jemand und alarmierte die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Eingesperrte aber bereits zwei Stunden lang im Geldausgabeautomaten ausgeharrt. Als die Beamten eintrafen, hörten sie die leisen Hilferufe, die aus dem Bankautomaten kamen. Ein Polizist brach daraufhin die Tür auf und befreite den Mann. Officer Richard Hooper, der bei der Befreiung half, wird diesen Tag nie wieder vergessen: "Sowas erlebt man nur einmal im Leben, ein Mann, der in einem Geldautomaten steckt. Es war einfach verrückt."

Quelle: n-tv.de