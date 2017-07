Panorama

Feuerwehreinsatz über dem Rhein: Mehr als 70 Personen aus Seilbahn gerettet

Ein Sonntagsausflug mit einer Kölner Seilbahn dauert für Dutzende Menschen länger als gewollt. Als sich eine Gondel an einer Stütze verkeilt, bleiben auch die anderen Kabinen stehen. In einem Einsatz in luftiger Höhe rettet die Feuerwehr die Insassen.

Die Rettungsaktion mit mehr als 100 Feuerwehrleuten und Höhenrettern an der festhängenden Kölner Seilbahn über dem Rhein ist beendet. "Unterstützt von Kräften der Feuerwehren Aachen, dem Oberbergischen Kreis, Düsseldorf und Dortmund gelang es deutlich früher als befürchtet, die über 70 festsitzenden Passagiere wieder ans Ufer und auf den Boden zu bringen", teilte die Stadt Köln mit.

Gegen 15.20 Uhr ist es nach Feuerwehrangaben zum abrupten Stillstand der Seilbahn gekommen, nachdem sich das Fahrwerk einer Kabine an einer Seilbahnstütze verkeilt habe. Alle Fahrgäste der 32 Kabinen mussten daher gerettet werden.

Ein Großteil der Kabinen befand sich oberhalb des Rheins. Ein Mann und eine schwangere Frau wurden bei dem Rettungseinsatz leicht verletzt, sie hatten nach Feuerwehr-Angaben Kreislaufprobleme.

"Sowas ist noch nie passiert", sagte der Feuerwehr-Sprecher. Im Oktober 2014 war es zwar bei starkem Wind zu einem Notfall an der Seilbahn gekommen. Damals musste nur eine Familie aus einer Gondel gerettet werden - Eltern und Kindern wurden auf ein Boot abgeseilt.

Quelle: n-tv.de