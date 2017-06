Panorama

In der Tasche in die U-Bahn: New Yorker Hundebesitzer werden kreativ

Die New Yorker sind bekannt für ihren Humor und ihren Einfallsreichtum. Als in der U-Bahn neue Regeln aufgestellt werden und Hunde nur noch in Taschen mitfahren dürfen, ist ihr Ehrgeiz also geweckt.

In der New Yorker U-Bahn gelten seit Kurzem neue Regeln, was den Transport von Hunden betrifft. Vorbei sind die Zeiten, in denen riesige Tiere neben ihren Herrchen oder Frauchen in den Waggon tapsten und vielleicht sogar noch andere Fahrgäste beschnupperten, bevor sie sich auf den Boden legten. Jetzt dürfen nur noch Vierbeiner mitgenommen werden, die in eine Tasche passen, entschied die Metropolitan Transportation Authority.

So soll gewährleistet werden, dass andere Mitfahrende sich von den Hunden nicht belästigt fühlen. Nun gibt es zahlreiche Transportbehältnisse vor allem für kleine Tiere, also Möpse oder Chihuahuas. Doch vor allem für die Besitzer größerer Tiere könnte sich die Regel als problematisch erweisen. Bernhardiner oder große Doggen passen wohl kaum in eine dieser Taschen.

Allerdings haben die U-Bahn-Betreiber dabei die Rechnung ohne die New Yorker gemacht. Denn so groß kann ein Hund gar nicht sein, dass es nicht eine Tasche gäbe, die noch ein bisschen größer ist. Und in den Regeln stand ja nichts davon, dass die Tasche klein sein muss.

Also sind jetzt in der U-Bahn zahlreiche Hunde in Taschen unterwegs, auch wirklich große. Unter #subwaydogs posten Menschen bei Twitter und Instagram Bilder, die ihre vierbeinigen Freunde in Rücksäcken, Beuteln, Ikea-Tüten und anderen Taschen zeigen. Selbst in Reisetaschen auf Rollen wurden prachtvolle Exemplare gesichtet. Zugegeben, die Hunde schauen nicht immer begeistert aus der Tasche, aber immerhin dürfen sie mit der U-Bahn fahren. Wer wollte sich da schon beklagen.

Quelle: n-tv.de