Studentin verschwunden: Passant entdeckt Handy der Vermissten

Am Wochenende besucht Malina Klaar noch eine Party, doch von der Veranstaltung kehrt sie nicht mehr nach Hause zurück. Die Familie meldet die Studentin schließlich als vermisst. Nun gibt es eine erste Spur.

Seit Sonntagmorgen wird in Regensburg die 20-jährige Studentin Malina Klaar vermisst. Sie war in den Morgenstunden von einer Party nicht nach Hause gekommen. Nun hat ein Spaziergänger das Handy der Studentin in einem Park nahe der Donau gefunden.

Ermittler durchsuchen das Gerät jetzt nach möglichen Hinweisen auf ihren Verbleib. Auch soll geklärt werden, ob Taucher im Fluss suchen sollen. Im Stadtgebiet von Regensburg haben Beamte Parks und Grünflächen mit Stöberstäben durchsucht.

Die 20-Jährige hatte laut "Bild"-Zeitung in der Nacht zum Sonntag mit einer Freundin eine Techno-Party besucht. Auf der Veranstaltung verloren sich die beiden Frauen jedoch aus den Augen. Am frühen Sonntagmorgen machte sich Klaar schließlich auf den Weg nach Hause. Gegen 6 Uhr telefonierte sie ein letztes Mal mit ihrer Freundin.

Offenbar war Malina Klaar zu diesem Zeitpunkt im Regensburger Stadtpark unterwegs. Am Telefon sagte sie ihrer Freundin, dass sie nach Hause wolle, jedoch den Weg nicht mehr finde, ihr Akku sei fast leer. Die Studentin wohnt noch nicht lange in der Stadt.

Ein Suchhund soll die Fährte der jungen Frau vom Stadtpark bis zu einer Bushaltestelle verfolgt haben. Offenbar sah ein Busfahrer Klaar noch an einer Haltestelle stehen. Aber ob die Vermisste tatsächlich in einen Bus stieg, ist unklar.

Wer Angaben zu dem Verbleib von Malina Klaar machen kann, soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0941/506-1012 melden. Die Familie und Freunde Klaars suchen via Facebook nach der Vermissten.

Quelle: n-tv.de