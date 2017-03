Panorama

Marcel H. auf der Flucht: Polizei befürchtet weitere Bluttat

Marcel Heße erstach einen kleinen Nachbarsjungen und posierte anschließend grinsend mit dem toten Opfer. Jetzt tauchen in einem Chat neue alarmierende Hinweise auf. Die Polizei schließt eine weitere Gräueltat nicht aus.

Nach dem Mord an einem Neunjährigen aus Herne fehlt von dem 19-jährigen Verdächtigen weiter jede Spur. Bereitschaftspolizei, Hunde, Hubschrauber - sie alle suchen Marcel Heße, die Polizei nennt ihn mittlerweile beim vollen Namen. Ermittler stufen Heße als gefährlich ein, auch weil er womöglich eine zweite Bluttat begangen hat.

"Nach aktuellen Ermittlungen sind in einem Internetchat weitere Bilder aufgetaucht. Diese Fotos sind eventuell dem gesuchten Marcel Heße zuzuordnen", heißt es in einer Pressemitteilung, den die Polizei Bochum am Abend veröffentlichte. "Eine Person, die sich als der flüchtige Mörder des neunjährigen Jungen aus Herne ausgibt, veröffentlichte heute um 15.47 Uhr folgenden Text in einem Chat: 'Ich habe mich in die Hand geschnitten, als ich das 120 kg Biest bekämpfte. Sie leistete mehr Widerstand als das Kind. Ich folterte aus ihr die Daten für Bank, PC und Telefon heraus, deshalb kann ich den Namen nicht veröffentlichen.'"

Die Polizei verweist darauf, dass es sich auch um eine Falschmeldung handeln könnte. Jedoch mache es die Gefahrenlage nötig, den Chat ernst zu nehmen. Die Polizei fahndet deshalb öffentlich und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe: "Gibt es eine Frau, von deren Konto ab dem heutigen 7.3. verdächtige Abhebungen erfolgten bzw. die seit dem frühen Morgen des 7.3. vermisst wird?"

Wenn man dem Täter Glauben schenkt, müsse sich der Tatort dieses zweiten Verbrechens im Umkreis von 80 Kilometern um Herne befinden, heißt es weiter. Zudem wiederholte die Polizei ihre eindringliche Bitte, beim Antreffen von Marcel Heße unverzüglich die Polizei zu kontaktieren und nicht selbstständig tätig zu werden.

Die zuständige Mordkommission ist weiter unter der Rufnummer 0234 909-4244 für Hinweise zum Aufenthaltsort von Marcel Heße zu erreichen.

Quelle: n-tv.de