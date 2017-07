Panorama

Tragödie in Texas: Polizei entdeckt acht Tote in Lastwagen

Nahe der Grenze zu Mexiko macht die Polizei auf einem Parkplatz in der Stadt San Antonio einen grausamen Fund - und entdeckt im Laderaum eines Lkw acht Tote. 30 weitere vermutlich illegale Migranten erleiden schwere Verletzungen.

Im Laderaum eines Lastwagens im US-Bundesstaat Texas haben Polizei und Feuerwehr acht Tote gefunden. Bei den Toten handele es sich um vermutlich illegale Migranten, sagte Polizeichef William McManus. "Wir haben es hier wahrscheinlich mit Menschenschmuggel zu tun." McManus zufolge waren 38 Menschen in dem Lastwagen, der Fahrer sei festgenommen worden.

Zwanzig Menschen wurden in "ernstem oder sehr ernstem Zustand" in Krankenhäuser gebracht, wie Feuerwehrchef Charles Hood sagte. Bei acht weiteren Menschen wurden nur leichtere gesundheitliche Probleme festgestellt. Viele litten unter starker Dehydrierung und Überhitzung. "Wir können von Glück reden, dass wir nicht 38 Tote eingeschlossen in dem Lastwagen gefunden haben", sagte Hood.

Unter den Toten seien auch zwei Kinder, berichtete der Lokalsender KENS5 unter Berufung auf die Polizei. Die Klimaanlage in dem Lastwagen habe nicht funktioniert, und es habe kein Wasser gegeben, sagte Hook. Die Höchsttemperaturen im Süden von Texas lagen in den vergangenen Tagen bei 40 Grad Celsius.

Der Lastwagen wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes entdeckt. McManus sagte, ein Supermarkt-Mitarbeiter habe die Polizei gerufen, nachdem ihn eine Person aus diesem Lastwagen um Wasser gebeten hatte. Videoaufnahmen von Sicherheitskameras zeigten, dass zuvor Menschen aus dem Lastwagen von Autos abgeholt worden seien. Die Heimatschutz-Behörde ermittle ebenfalls, sagte der Polizeichef.

Quelle: n-tv.de