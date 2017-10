Panorama

Vater soll Tochter getötet haben: Polizei fasst mutmaßlichen Kindsmörder

Die gewaltsame Tod eines zweijährigen Mädchens erschüttert Hamburg. Fast eine Woche lang fahndet die Polizei nach dem dringend verdächtigen Vater. Nun wird er in Spanien gefasst.

Nach dem Mord an einer Zweijährigen am vergangenen Montag in Hamburg ist der tatverdächtige Vater gefasst. Er sei am Sonntagmittag in der spanischen Region San Sebastian verhaftet worden, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. Nach den bisherigen Erkenntnissen führte die Flucht des 33-Jährigen über Frankreich nach Spanien.

Mutmaßlich soll der aus Pakistan stammende Mann in seiner Hamburger Wohnung seine eigene zweijährige Tochter mit einem Messer getötet haben.

Mehr zum Thema 24.10.17 Verdächtiger Vater noch flüchtig Zweijähriges Mädchen in Hamburg getötet

Die 32 Jahre alte Mutter des Mädchen war am Montagabend gegangen, um wegen Bedrohung Anzeige gegen ihren Ehemann zu erstatten. Gemeinsam mit Polizisten fuhr sie dann zur Wohnung der Familie, die nach Angaben der Ermittler aus Pakistan stammt. Dort wollten die Beamten dem Ehemann ein Hausverbot erteilen. Beim Betreten der Wohnung entdeckten sie jedoch das tote Mädchen - und der verdächtige 33-Jährige war verschwunden.

Die Mutter erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht, ein weiterer Sohn wurde ebenfalls betreut. Ihn hatte die 32-Jährige anderswo untergebracht, bevor sie zur Polizei ging.

Quelle: n-tv.de