Vorfälle in Leipzig und Chemnitz: Polizeiautos in Sachsen angezündet

Brandstifter haben es auf Polizeifahrzeuge abgesehen. In Leipzig brennen in der Nacht zwei Autos, während in Chemnitz ein ähnlicher Brandanschlag misslingt. Waren die Attacken abgesprochen? Das prüft jetzt das Operative Abwehrzentrum.

Unbekannte haben in Sachsen Brandanschläge auf mehrere Polizeifahrzeuge verübt. In Leipzig brannten in der Nacht zum Montag auf einem Behördenparkplatz zwei Einsatzfahrzeuge der Polizei, wie das Operative Abwehrzentrum der sächsischen Polizei (OAZ) mitteilte. Das Feuer konnte von Beamten gelöscht werden. Neben den Fahrzeugen wurde auch eine Gebäudefassade beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar.

Auch in Chemnitz versuchten Unbekannte in der Nacht zum Montag, mit Brandbeschleuniger mehrere Einsatzfahrzeuge der Bundespolizei in Brand zu stecken. Die Brandsätze zündeten allerdings nicht. In beiden Fällen prüft das für extremistische Straftaten zuständige OAZ einen möglichen politischen Hintergrund sowie einen möglichen Zusammenhang zwischen beiden Taten.

Die Ermittler suchen Zeugen, die die Täter beobachteten. In der Vergangenheit waren in Sachsen und auch in anderen Bundesländern wiederholt Brandanschläge auf Polizeifahrzeuge verübt worden.

Quelle: n-tv.de