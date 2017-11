Panorama

Beunruhigende Szenen am Bahnhof: Polizisten feuern auf Flüchtende in Erfurt

Am Dienstagabend hallten Schüsse über den Vorplatz des Erfurter Hauptbahnhofs. Die Polizei will so Tatverdächtige stoppen, die flüchten. Einer von ihnen wird verletzt.

Bei einem Polizeieinsatz am Erfurter Hauptbahnhof haben Beamte auf zwei flüchtige deutsche Männer geschossen und einen von ihnen verletzt. Es bestand laut Polizei aber keine Lebensgefahr. Wie ein Sprecher der Landespolizei sagte, wurden insgesamt vier Männer festgenommen.

Der geplante Zugriff von Spezialeinsatzkräften aus Hessen habe keinen Bezug zu Terrorismus, sondern zu allgemeiner Kriminalität. Mehr wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Während des Einsatzes am Mittwochabend gegen 21.40 Uhr seien zwei Männer geflüchtet. Bundespolizisten hätten sie gestellt und dabei mehrere Schüsse abgegeben. Von den Verdächtigen habe keiner geschossen.

Der Einsatzort wurde abgesperrt. Auch im Erfurter Innenstadtbereich komme es durch die Ermittlungen zu Absperrungen und Verkehrseinschränkungen, wie die Polizei mitteilte.

Quelle: n-tv.de