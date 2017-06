Panorama

Schießpulver und Schrotpatronen: Rohrbombe bei 27-Jährigem gefunden

In Halberstadt in Sachsen-Anhalt wird ein 27-Jähriger bei einem Fahrraddiebstahl von der Polizei erwischt. Er kann sich nicht ausweisen und die Beamten begleiten ihn nach Hause. Dort machen sie eine brisante Entdeckung.

In der Wohnung eines 27-Jährigen in Halberstadt hat die Polizei eine fast fertige Rohrbombe entdeckt. Die Beamten fanden außerdem Schießpulver und Schrotpatonen bei dem polizeibekannten Mann. Dabei handelte es sich um einen Zufallsfund, nachdem der 27-Jährige am Mittwoch von Bundespolizisten bei einem Fahrraddiebstahl erwischt worden war.

Da er keinerlei Ausweisdokumente vorzeigen konnte, gingen die Beamten in seine Wohnung. Dort fanden sie dann die im Bau befindliche Rohrbombe. Spezialkräfte des Entschärfungsdiensts der Bundespolizei transportierten die Sprengmittel ab. Gegen den 27-Jährigen wurden Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Während der Durchsuchung der Wohnung und der Kellerräume wurden die Beamten von einem anderen 42-jährigen Mann bedroht. Gegen den ebenfalls polizeibekannten Halberstädter wird wegen Androhung von Straftaten ermittelt.

Quelle: n-tv.de