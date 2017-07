Panorama

Glitschiger Unfall in den USA: Schleimaale machen Highway zur Rutsche

In Stress-Situationen geben Schleimaale ein zähes Sekret ab. Als ein Lkw in den USA einen Frachtcontainer mit den zappeligen Tieren verliert, krachen mehrere Autos ineinander. Die Bilder vom Unfallort erinnern an einen Horrorfilm.

Rutschiger Verkehrsunfall in den USA: Im Westküstenstaat Oregon haben Schleimaale einen Highway-Abschnitt zeitweise unbefahrbar gemacht. Nachdem ein Lastwagen einen Frachtcontainer mit den zappeligen Tieren verlor, krachten vier Autos auf der schmierigen Straße ineinander, wie die Polizei mitteilte. Glücklicherweise sei bei dem Auffahrunfall aber niemand ernstlich verletzt worden. Insgesamt war der Lkw mit mehr als drei Tonnen Schleimaalen beladen.

Da Schleimaale in Stress-Situationen ein zähes Sekret abgeben, erinnerten die Bilder vom Unfallort an ein Gruselkabinett. Einer der Unfallwagen war mit einer glibberigen Masse überzogen. Feuerwehrleute spritzten mit großen Wasserschläuchen die bis zu 60 Zentimeter langen wurmförmigen Tiere von der Straße.

Schleimaale werden entlang der US-Westküste und in asiatischen Küstengebieten gefangen. Von dort aus geht ein Großteil der Fracht nach Südkorea, wo die Tiere als Delikatesse verspeist werden. Außerdem wird in Asien aus ihrer Haut Leder hergestellt.

In den vergangenen Jahren gerieten die Tiere auch in den Fokus der Wissenschaft. Ihr Schleim soll reißfeste, fadenförmige Fasern enthalten und gewisse Ähnlichkeiten zu Spinnenseide aufweisen. Forscher versuchen, den Stoff zu kopieren, in der Hoffnung, damit künftig Wunden von Unfallopfern verschließen zu können.

Quelle: n-tv.de