Blutbad in Texas: Schütze tötet 26 Menschen in Kirche

Ein bewaffneter Mann betritt eine Baptistenkirche in Texas und eröffnet das Feuer auf die Besucher des Gottesdienstes. 26 Menschen kommen dabei ums Leben. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

Ein Mann hat in einer Kirche im US-Staat Texas das Feuer auf Gläubige eröffnet und 26 Menschen getötet. Diese Zahl hat der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, auf einer Pressekonferenz bestätigt. Noch seien nicht alle Opfer identifiziert. Über die Zahl der Verletzten herrschte zunächst völlige Unklarheit. Es sollen aber Dutzende sein, manche schweben in Lebensgefahr. Die Opfer seien zwischen 5 und 72 Jahren alt, so der Gouverneuer.

Die Tat ereignete sich am Sonntagvormittag (Ortszeit) in der First Baptist Church in der kleinen Ortschaft Sutherland Springs. Nach Medienberichten wurde der Täter nach einer kurzen Autoverfolgungsjagd von der Polizei gestellt und ist ebenfalls tot. Ob er sich selbst gerichtet hat oder erschossen wurde, ist bislang unklar. In seinem Wagen wurden weitere Waffen gefunden. Über die Identität und das mögliche Motiv des Mannes gibt es aus ermittlungstaktischen Gründen bislang keine Informationen. Es habe sich um einen jungen weißen Mann gehandelt, der eine kugelsichere Weste getragen habe, sagte Freeman Martin von der texanischen Sicherheitsbehörde auf der Pressekonferenz.

Nach Augenzeugenberichten hatte der vermummte Mann gegen 11.30 Uhr (Ortszeit) zunächst von außen auf die Kirche gefeuert und sei dann in das Gebäude gegangen. Es seien mindestens 20 Schüsse in rascher Reihenfolge gefallen. Andere schilderten, der Schütze habe mehrere Male nachgeladen. Außerdem gibt es Berichte darüber, dass ein Nachbar auf den Angreifer geschossen habe.

Erinnerungen an Las Vegas-Massaker werden wach

Wie es hieß, kommen im Durchschnitt 50 Menschen zu der sonntäglichen Andacht. Die First Baptist Church sei das Zentrum der kleinen Gemeinde mit gerade mal mehreren 100 Einwohnern, die gut 50 Kilometer südöstlich von San Antonio liegt.

US-Präsident Donald Trump wurde während seines Aufenthalts in Tokio über die Bluttat informiert und twitterte: "Möge Gott an der Seite der Menschen in Sutherland Springs sein. (...) Ich verfolge die Lage von Japan aus."

Das Fernsehen zeigte zahlreiche Krankenwagen vor der Kirche. Auch sollen Verletzte mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht worden sein. Zu den Toten zählt die 14-jährige Tochter des Pastors der Gemeinde, wie die Ehefrau des Geistlichen bestätigte. Demnach hielten sich die Eltern selber zur Zeit des Angriffes nicht in der Kirche auf.

Eine Einwohnerin, Carrie Matula, sagte dem Sender MSNBC, Sutherland Springs sei so klein, dass es dort nicht einmal eine Feuerwehr gebe. Jeder kenne jeden, man stehe sich sehr nahe. Was am Sonntag geschehen sei, treffe damit alle Einwohner.

Erst vor gut einem Monat hatte ein Mann weltweites Entsetzen ausgelöst, als er in Las Vegas (Nevada) aus einem Hotelfenster auf Besucher eines Musikfestivals schoss und 58 Menschen tötete - mehr als 500 weitere wurden verletzt. Der Täter nahm sich das Leben. Es war der schlimmste Massenmord in der jüngeren Geschichte der USA. Das Motiv ist nach wie vor unklar.

Zu Schüssen in einer Kirche kam es im Jahr 2015 in Charleston (South Carolina). Ein damals 21-Jähriger hatte aus rassistischen Motiven neun schwarze Gläubige erschossen. Er wurde zum Tode verurteilt.

Quelle: n-tv.de