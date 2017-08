Panorama

Polizei vermutet Verbrechen: Spaziergänger findet Körperteil am Elbstrand

Beim morgendlichen Spaziergang am Hamburger Elbstrand macht ein Mann einen grausigen Fund. Er alarmiert sofort die Polizei, die Mordkommission ist vor Ort.

An der Elbe in Hamburg sind mehrere Leichenteile entdeckt worden. Ein Spaziergänger stieß am Strand im Stadtteil Rissen unmittelbar an der Grenze zu Schleswig-Holstein auf ein Körperteil und verständigte die Polizei.

Die Beamten fanden bei der anschließenden Untersuchung des Fundorts ein weiteres Leichenteil. "Es wird von einem Tötungsdelikt ausgegangen", erklärte die Polizei.

Die Mordkommission ist vor Ort, die Ermittlungen laufen. Die Hintergründe sowie Geschlecht oder Identität des oder der Toten sind bislang unklar. Beamte der Bereitschaftspolizei suchen den Elbabschnitt nach weiteren Leichenteilen ab.

Quelle: n-tv.de