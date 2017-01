Panorama

Mit Orkanstärke durch die Nacht: Sturmtief "Egon" fegt über Deutschland

Mit Windgeschwindigkeiten bis zu 148 Kilometer pro Stunde zieht ein aus Frankreich kommender Sturm über den Westen Deutschlands hinweg. Orkanböen entwurzeln Bäume, der Strom fällt aus. "Wir haben seit Mitternacht massive Probleme."

Umgestürzte Bäume, gesperrte Bahnstrecken und Schnee auf den Straßen: Tief "Egon" hat in der Nacht zum Freitag von Westen her Deutschland erreicht. Im Saarland und in Rheinland-Pfalz fegte der Wind teils mit Orkanstärke über das Land und entwurzelte Bäume. Es kam zu Verkehrsbehinderungen und Stromausfällen. "Wir haben seit Mitternacht massive Probleme mit dem Sturm", sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Saarbrücken am frühen Freitagmorgen.

Bahnreisende müssen wegen der Schneeschauer mit längeren Fahrten im Fernverkehr rechnen. Die Bahn drosselte die Höchstgeschwindigkeit der ICE bis auf weiteres auf Tempo 200, wie das Unternehmen am Morgen bestätigte. Seit Betriebsbeginn führen die Züge langsamer, hieß es. Das soll Verspätungen und Ausfälle durch Schotter und Eisklumpen verhindern. Auf den Hochgeschwindigkeitsstrecken verlängere sich die Fahrtzeit um 10 bis 20 Minuten, erklärte ein Sprecher. In der Regel fahren die ICE-Züge mit Spitzengeschwindigkeiten von 230 bis 300 Kilometern pro Stunde.

Über einer Containersiedlung für Flüchtlinge in Waghäusel im Kreis Karlsruhe deckte der Sturm am Morgen ein Dach ab. Die rund 150 Bewohner der Container mussten in ein Haus umziehen, teilte die Polizei mit. Starker Wind hatte das Dach oberhalb der Container beschädigt.

Weil einzelne Bauteile herunterfallen könnten, wurden die Bewohner aus der Siedlung gebracht. Sie konnten in einem unbelegtes Haus in der direkten Nachbarschaft untergebracht werden, wo laut Polizei Feldbetten und Matratzen bereitgestellt wurden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 80.000 Euro. Wann die Container wieder bewohnbar sind, konnte die Polizei noch nicht sagen.

Auf dem 554-Meter-hohen Weinbiet in Rheinland-Pfalz erreichte der Wind in der Nacht Geschwindigkeiten von bis zu 148 Kilometern in der Stunde. Aus Niedersachsen werden teils ergiebige Schneefälle gemeldet. Auch in Hessen brachte "Egon" Sturm. "Wir haben schon um die 50 Einsätze wegen umgestürzten Bäumen und Gegenständen, die auf die Fahrbahn geflogen sind", sagte ein für den Bereich Südhessen zuständiger Polizeisprecher in Darmstadt. Auf einigen Bahngleisen sorgte das Unwetter ebenfalls für Probleme: Die Strecken Gießen-Frankfurt und Darmstadt-Bensheim mussten in den frühen Morgenstunden gesperrt werden, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. In Nordrhein-Westfalen war die Strecke Köln-Siegen nicht befahrbar.

Im nordrhein-westfälischen Münsterland brachte "Egon" ebenfalls große Mengen an Schnee. Die Autobahn 30 musste bei Rheine in Richtung Niederlande gesperrt werden, weil sich auf verschneiter Straße ein Lastwagen quergestellt hatte. Die Bergung werde voraussichtlich bis 9 Uhr am Freitagmorgen dauern, sagte ein Polizeisprecher in Duisburg. Verletzt wurde niemand.

Sturm "Egon" zieht Richtung Polen weiter

Bis Freitagmittag soll "Egon" dann in Richtung Polen weiterziehen. Auf dem Weg nach Osten soll es besonders vom Münsterland bis Richtung Lüneburger Heide und in der Region um Hannover kräftig schneien - mit entsprechender Glätte, warnt n-tv-Meteorologe Björn Alexander. Auch im Bergland seien binnen kurzer Zeit mitunter einige Zentimeter Neuschnee drin. Außerdem drohten besonders in den freien Lagen Schneeverwehungen. Vor allem in der Mitte und im Süden Deutschlands seien Sturmböen bis hin zu vereinzelten Orkanböen möglich. Nur der Norden soll in Sachen Wind deutlich ruhiger bleiben.

Die Temperaturen erreichen zwischen -2 Grad auf den Gipfeln im Osten und bis zu 5 Grad im Emsland. Das Wochenende wird dann winterlich. Samstag mit weiteren Schneeschauern bei -3 Grad an den Alpen und bis zu 4 Grad an der Nordsee. Am Sonntag werden die Schauer seltener und die Sonne zeigt sich insgesamt häufiger bei -4 bis +3 Grad. Montag verbreitet Dauerfrost, lediglich am Niederrhein und an den Küsten knapp über 0 Grad.

Quelle: n-tv.de