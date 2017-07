Panorama

Unglück in Ohio: Tödliche Fahrt - Karussell-Sitze brechen ab

Auf einem Jahrmarkt in den USA kommt es während der Fahrt mit einem Karussell zu einem Unfall. Plötzlich bricht eine Sitzreihe ab und Fahrgäste werden herausgeschleudert. Ein Jugendlicher kommt ums Leben, weitere Menschen schweben in Lebensgefahr.

Tödlicher Unfall auf einem Jahrmarkt in Columbus im US-Staat Ohio: Ein 18-Jähriger ist am Mittwoch (Ortszeit) in einem Fahrgeschäft ums Leben gekommen, wie örtliche Medien berichteten. Sieben weitere Personen seien verletzt worden, fünf von ihnen befänden sich im kritischen Zustand, sagten Feuerwehrleute dem Sender NBC24 Columbus.

Es gibt ein Amateurvideo auf Twitter, das den Berichten zufolge das Unglück zeigt. Darauf ist ein Fahrgeschäft zu sehen, das wie eine Schaukel über den Boden und dann wieder nach oben schwingt. Dabei dreht sich der Teil mit den Sitzreihen um die eigene Achse. Plötzlich gibt es ein lautes Geräusch, als die Schaukel nahe am Boden ist. Daraufhin löst sich eine Sitzreihe und fällt herunter. Im Video sieht man dann, wie mehrere Menschen aus dem Fahrgeschäft geschleudert werden.

Der 18-Jährige sei 15 Meter weit durch die Luft geschleudert worden und beim Aufprall auf dem Boden ums Leben gekommen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Leiter der Klinik in Ohio, in die einige der Opfer gebracht wurden, sprach von Verletzungen wie bei einem Autounfall mit hoher Geschwindigkeit. Es hätten "gewaltige Kräfte" bei dem Riesenpendel gewirkt, sagte David Evans.

Gouverneurs John Kasich ließ alle Fahrgeschäfte auf dem Jahrmarkt schließen. Er habe eine Untersuchung angeordnet, twitterte er. Solange die nicht abgeschlossen ist, dürften die Fahrgeschäfte nicht laufen. Kasich sprach den Angehörigen und Verletzten sein Mitgefühl aus. Er sei unfassbar traurig, sagte Kasich. Der Jahrmarkt war erst am Mittwoch eröffnet worden und sollte noch bis zum 6. August gehen.

Quelle: n-tv.de