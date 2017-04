Panorama

Fritz foppte Gottschalk: "Wetten, Dass ..?"-Buntstift-Schwindler ist tot

Bernd Fritz - oder besser gesagt "Wetten, Dass…?"- Teilnehmer Thomas Rautenberg - nimmt 1988 eine ganz TV-Nation aufs Korn, als er bei seiner Buntstift-Wette schummelt. Der Journalist mit der legendären Satire-Wette ist nun im Alter von 71 Jahren gestorben.

Bernd Fritz, der bei "Wetten, Dass ..?" mit seiner legendären Buntstift-Wette 1988 bei der Samstagabend-Show geschummelt hat, ist gestorben. Das teilte die "Titanic" mit. Fritz war damals Redakteur bei dem Satire-Magazin und behauptete in der Sendung, die Farbe der Buntstifte allein am Geschmack erkennen zu können. Moderator Thomas Gottschalk und Millionen Zuschauer glaubten ihm, doch nach dem Ende der erfolgreichen Wette erklärte Fritz, dass das Ganze eine Satire-Aktion war. Noch in der Sendung holte er eine "Titanic"-Ausgabe hervor und erklärte dem verdutzten Thomas Gottschalk sein Vorgehen.

Fritz hatte unter seiner Brille hindurchgeguckt und konnte so die richtigen Farben nennen. Gottschalk nahm den Betrug sportlich und gratulierte der Titanic-Redaktion am nächsten Tag zu ihrem Coup.

Fritz war zeitweise Chefredakteur der "Titanic" und zudem Mitherausgeber. "Am Ostersonntag ist der Journalist, Satiriker, Schriftsteller und Kurator Bernd Fritz gestorben. Wir trauern um einen geschätzten Kollegen, akribischen Autor und eine besondere Persönlichkeit", so die "Titanic".

Quelle: n-tv.de