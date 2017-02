Politik

Nach Eklat um Holocaust-Rede: AfD beschließt Parteiausschlussverfahren gegen Höcke

Der AfD-Bundesvorstand beschließt ein Parteiausschlussverfahren gegen den thüringischen Landeschef Höcke. Grund ist seine Dresdner Rede.

Die Bundesspitze der AfD will den thüringischen Landeschef Björn Höcke loswerden. Mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit habe der Bundesvorstand in einer Telefonkonferenz mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit ein Parteiausschlussverfahren gegen Höcke beschlossen, teilte der Pressesprecher der Partei mit.

"Die Maßnahme erfolgte nach eingehender juristischer Prüfung und politischer Bewertung der Rede Björn Höckes vom 17. Januar 2017 in Dresden", heißt es in der Pressemitteilung der Partei. An dem Tag hatte Höcke in der sächsischen Landeshauptstadt eine Rede gehalten, die allgemein als bewusst doppeldeutig verstanden worden war. Konkret hatte Höcke darin das Holocaust-Mahnmal in Berlin kritisiert.

Der AfD-Bundesvorstand kann Höcke nicht selbst aus der Partei ausschließen. Der Fall geht jetzt zunächst an das Landesschiedsgericht des AfD-Verbands Thüringen.

Höcke gehört zum rechten Rand der AfD, war bisher aber gut in der Partei vernetzt. Zu seinen Verbündeten zähten etwa der brandenburgische AfD-Chef Alexander Gauland sowie AfD-Chef Jörg Meuthen. AfD-Co-Chefin Frauke Petry gilt dagegen als Höcke-Gegnerin. Der aktuelle Beschluss dürfte auf ihre Initiative hin gefasst worden sein.

