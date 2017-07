Politik

Gabriel unterbricht Urlaub : Außenamt bestellt türkischen Botschafter ein

Die diplomatische Krise zwischen Deutschland und der Türkei verschärft sich mit der Verhaftung eines deutschen Menschenrechtsaktivisten. Nun zieht das Auswärtige Amt Konsequenzen und bestellt den türkischen Botschafter ein.

Nach der Verhaftung des deutschen Menschenrechtsaktivisten Peter Steudtner in der Türkei hat das Auswärtige Amt den türkischen Botschafter in Berlin einbestellt. Außenamtssprecher Martin Schäfer sagte, es sei notwendig, dass die türkische Regierung die "glasklaren Ansagen" der Bundesregierung "ohne Umwege" und "unmissverständlich" erhalte. Außenminister Sigmar Gabriel unterbreche wegen des Falls seinen Urlaub und kehre nach Berlin zurück.

In einer auf Twitter veröffentlichten Erklärung des Auswärtigen Amtes hieß es, dem türkischen Botschafter sei "klipp und klar" gesagt worden, dass die Verhaftung Steudtners "nicht nachvollziehbar und auch nicht akzeptabel, und schon gar nicht vermittelbar sei. Die Bundesregierung fordere die unverzügliche Freilassung von Peter Steudtner". Der Botschafter habe zugesagt, diese Forderung der türkischen Regierung umgehend zu übermitteln. Ungewohnt deutlich heißt es in der Erklärung, die Vorwürfe über Verbindungen zu terroristischen Organisationen seien "an den Haaren herbeigezogen".

Gegen Steudtner war am Dienstag zusammen mit vier türkischen und einem schwedischen Menschenrechtsaktivisten Untersuchungshaft verhängt worden. Sie hatten an einem Seminar teilgenommen, bei dem Steudtner und sein schwedischer Kollege die Trainer waren. Den Inhaftierten wird "Terrorunterstützung" vorgeworfen. Im Fall des Besuchsverbots lehnt die Türkei Reisen von Bundestagsabgeordneten zu deutschen Soldaten ab, die vom türkischen Konya aus an Awacs-Aufklärungsflügen der Nato im Kampf gegen den Islamischen Staat beteiligt sind.

Auch Merkel fand es "ungerechtfertigt"

Neben anderen deutschen Politikern hatte auch Bundeskanzlerin Angela Merkel die Inhaftierung Steudtners als "ungerechtfertigt" verurteilt. "Wir erklären uns mit ihm und den anderen Verhafteten solidarisch, und wir werden seitens der Bundesregierung auf allen Ebenen alles tun, um seine Freilassung zu erwirken", sagte die CDU-Chefin in einer Rede im brandenburgischen Grünheide. Sie sagte auch Unterstützung für die Freilassung anderer "unbescholtener Menschen" zu, die in der Türkei inhaftiert sind.

Die deutsch-türkischen Beziehungen haben sich in den vergangenen Monaten immer weiter verschlechtert. Zuvor hatte Merkel allerdings lange auf eine enge Zusammenarbeit mit Erdogan gesetzt, besonders in der Flüchtlingsfrage. Unmittelbar vor den bislang letzten Parlamentswahlen in der Türkei 2015, bei der Erdogans Partei AKP die zuvor verlorene absolute Mehrheit zurückgewann, hatte Merkel den türkischen Präsidenten besucht, was die Opposition damals als Wahlkampfunterstützung kritisiert hatte.

