Politik

Unabhängigkeit von Spanien: Barcelona stimmt für "Katalanische Republik"

Spanien steuert auf einen endgültigen Bruch zu: In einer Abstimmung spricht sich das Parlament in Barcelona mehrheitlich für die Gründung eines unabhängigen Staates aus. Gleichzeitig forciert die Zentralregierung die Entmachtung der Regionalregierung.

Katalonien will sich von Spanien abspalten: Das Regionalparlament in Barcelona stimmte mehrheitlich für einen Prozess zur Gründung eines unabhängigen Staates. Die Abgeordneten verabschiedeten eine Resolution über die Konstituierung "einer katalanischen Republik als unabhängigen und souveränen Staat", ohne eine Frist für die Ausrufung festzulegen.

Für die Annahme der Resolution stimmten in einer geheimen Wahl vor allem die Abgeordneten des separatistischen Regierungsbündnisses JxSí von Regionalpräsident Carles Puigdemont sowie der linksradikalen Partei CUP. Das Ergebnis lautete 72:10 bei zwei Enthaltungen. Die meisten Abgeordneten der Opposition hatten nach heftiger Debatte noch vor der Abstimmung den Saal verlassen. Die separatistischen Abgeordneten standen nach Bekanntgabe des Abstimmungssieges von ihren Sitzen auf und sangen die katalanische Nationalhymne.

Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy rief die Bevölkerung nach der Abstimmung auf, besonnen zu bleiben. "Ich bitte alle Spanier um Ruhe. Der Rechtsstaat wird die Legalität in Katalonien wieder herstellen", twitterte er nur wenige Minuten nach Bekanntgabe des Votums.

Am Vormittag hatte Rajoy den spanischen Senat in Madrid bereits aufgefordert, die Entmachtung der katalanischen Regionalregierung zu bestätigen. In seiner Rede warf er Puigdemont und dessen Regionalregierung vor, Gesetze zu missachten und die Demokratie zu verhöhnen. Die Regionalregierung habe am 1. Oktober eine illegale Volksabstimmung abgehalten ohne jede demokratischen Garantien, sagte Rajoy vor den Senatoren. "Was würden wohl Frankreich oder Deutschland machen, wenn eine Region ein illegales Referendum über die Unabhängigkeit abhalten würde?"

