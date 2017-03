Politik

Rathaus evakuiert: Bombendrohung in Gaggenau

Erst gestern hat Gaggenau einen Wahlkampfauftritt des türkischen Justizministers Bozdag abgesagt. Nun gibt es in der Stadt eine Bombendrohung. Wie der Bürgermeister n-tv bestätigt, wird das Rathaus evakuiert.

In Gaggenau gibt es eine Bombendrohung. Wie der Bürgermeister Michael Pfeiffer n-tv sagte, wird das Rathaus evakuiert. Die Polizei durchsucht das Gebäude. Die Bombendrohung sei begründet worden mit der Absage des Wahlkampfauftritts des türkischen Justizministers Bekir Bozdag, sagte der Leiter des Bürgerservices, Dieter Spannagel.

Die Stadt Gaggenau in Baden-Württemberg hatte am Donnerstag Bozdags Auftritt aus Sicherheitsbedenken abgesagt. Die Halle, die Parkplätze und die Zufahrten reichten für den erwarteten Besucherandrang nicht aus, begründete die Stadt die Entscheidung und widerrief deshalb die Zulassung. "Wir gehen davon aus, dass die Situation zu gefährlich werden könnte", sagte der parteilose Bürgermeister Michael Pfeiffer.

Es sei keine politische Entscheidung. Vielmehr sei zu befürchten, dass wegen des umstrittenen Wahlkampfauftritts von Bozdag mehr Menschen in die Stadt kämen als die Kulturhalle fassen könne. "Das ist unsere Entscheidung."

Der stellvertretende Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland kritisierte die Absage in Gaggenau. Demokratische Regeln müssten beachtet werden, forderte Atila Karabörklü im ZDF. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan beachte zwar die Verfassung des Landes nicht. "Das heißt aber nicht, dass wir eine Antwort auf dieser Ebene geben müssen."

Auch die Stadt Köln hatte eine Anfrage für einen Auftritt des türkischen Wirtschaftsministers Nihat Zeybekci am Sonntag abgelehnt. Das türkische Außenministerium bestellte nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstagabend den deutschen Botschafter in Ankara, Martin Erdmann, ein.

Quelle: n-tv.de