Uhr für Brexit läuft: Briten reichen EU-Austritt ein

Die britische Regierung reicht bei der Europäischen Union den Antrag auf Austritt aus der Staatengemeinschaft ein. Ratspräsident Donald Tusk hat das entsprechende Schreiben erhalten.

Die britische Regierung hat offiziell den Austritt aus der Europäischen Union beantragt. Der britische EU-Botschafter Tim Barrow übergab in Brüssel ein entsprechendes Schreiben an EU-Ratspräsident Donald Tusk. Damit läuft eine zweijährige Frist, in der beide Seiten die Details des Brexit aushandeln.

"Nach neun Monaten hat das Vereinigte Königreich geliefert", twitterte Tusk mit Blick auf das Brexit-Votum im vergangenen Sommer. Die britische Premierministerin Theresa May hatte den Austrittsantrag am Dienstagabend unterzeichnet. Er löst offiziell Artikel 50 des EU-Vertrags aus, der den Austritt aus der Union regelt. Großbritannien wird damit der erste Mitgliedstaat, der die EU wieder verlässt.

Die britische Premierministerin Theresa May rief ihre Landsleute nun zum Zusammenhalt auf. Jetzt sei Zeit dafür, zusammenzukommen, einig zu sein und den bestmöglichen Vertrag für Großbritannien aus den Brexit-Verhandlungen herauszuholen, sagt sie im Unterhaus in London.

In einem Austrittsvertrag wird nun unter anderem der Status der EU-Bürger in Großbritannien und von Briten auf dem Kontinent verhandelt. Als äußerst schwierig gilt die Frage, wieviel Geld London der EU trotz des Austritts noch zahlen muss.

Großbritannien selbst ist in der Austrittsfrage nach wie vor tief gespalten. Bei dem Brexit-Referendum im Juni hatten 51,9 Prozent der Teilnehmer für den Austritt gestimmt, 48,1 Prozent dagegen für den Verbleib in der EU. Das schottische Parlament hatte am Dienstagabend den Weg für ein erneutes Unabhängigkeitsreferendum zur Abspaltung vom Vereinigten Königreich freigemacht.

Quelle: n-tv.de