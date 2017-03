Politik

Türkischer Minister in Hamburg: Cavusoglu greift Deutschland scharf an

Er werde sich nicht aufhalten lassen, hatte der türkische Außenminister angekündigt. Weil der ursprüngliche Veranstaltungsort gesperrt worden war, sprach Mevlüt Cavusoglu in Hamburg im Freien - und holte zu heftigen Attacken auf Berlin aus.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hat Deutschland bei seinem Auftritt in Hamburg scharf kritisiert. Cavusoglu warf Deutschland eine "systematische Gegnerschaft zur Türkei" vor. "Bitte hört auf, uns Lektionen in Menschenrechten und Demokratie zu erteilen", fügte Cavusoglu mit Blick auf die Umstände seines Auftritts hinzu.

Cavusoglu hatte ursprünglich in einer Hochzeitshalle im Stadtteil Wilhelmsburg vor hunderten Landsleuten auftreten wollen, um für die Einführung des umstrittenen Präsidialsystems in der Türkei zu werben. Dazu gibt es im April eine Referendum, bei dem auch in Deutschland lebende Türken abstimmungberechtigt sind. Die Behörden beanstandeten bei der Begehung jedoch erhebliche "brandschutzrechtliche Mängel" und untersagten die Veranstaltung daher.

Cavusoglu sprach letztlich von der Veranda der Residenz des türkischen Generalkonsuls in der Hansestadt aus. Er kritisierte auch die Behörden, die den Hochzeitssaal gesperrt hatten, scharf. Begleitet wurde sein Auftritt sowohl vom Jubel seiner Unterstützer als auch von Protesten von Oppositionsanhängern.

Während sich nach Polizeiangaben etwa 200 Anhänger der türkischen Regierung zu dessen am Abend erwarteten Ansprache vor der Residenz des türkischen Generalkonsuls in der Hansestadt versammelten, demonstrierten demnach parallel dazu etwa 250 Gegner in Sicht- und Hörweite hinter Polizeiabsperrungen gegen die Politik von Präsident Recep Tayyip Erdogan.

Quelle: n-tv.de