Yildirim erst mal ausgeladen: Dänemark will Minister-Besuch verschieben

Was als Schlagabtausch zwischen der Türkei und den Niederlanden beginnt, wächst allmählich zu einer internationalen Krise: Nun reagiert Dänemark und legt dem türkischen Regierungschef nahe, seinen Besuch zu vertagen.

Der dänische Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen hat seinen türkischen Amtskollegen Binali Yildirim gebeten, einen für nächste Woche geplanten Besuch in Dänemark zu verschieben. "Unter normalen Umständen wäre es ein Vergnügen, den türkischen Ministerpräsidenten Yildirim zu begrüßen", teilte Løkke Rasmussens Büro in einer Pressemitteilung mit. "Aber nach dem jüngsten Angriff der Türkei auf Holland kann das Treffen nicht unabhängig davon gesehen werden."

Deshalb habe er seinem türkischen Kollegen vorgeschlagen, ihr Treffen zu vertagen. Yildirim wollte Medienangaben zufolge am 19. und 20. März neben offiziellen Terminen auch an Versammlungen türkischer Bürger in Dänemark teilnehmen. Die dänische Regierung sehe die Entwicklungen in der Türkei mit großer Besorgnis, hieß es weiter in der Mitteilung. Ein Treffen mit Yildirim könne als Zeichen interpretiert werden, dass Dänemark die Entwicklungen in der Türkei milder betrachte, und das sei nicht der Fall.

Nachdem zunächst dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu die Einreise verweigert worden war und wenig später Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya des Landes verwiesen wurde, war der diplomatische Schlagabtausch zwischen der Türkei und den Niederlanden eskaliert. Präsident Recep Tayyip Erdogan zog wie schon zuvor im Streit mit Deutschland über Wahlkampfauftritte türkischer Politiker Vergleiche zu den Nazis und drohte den Niederlanden mit Konsequenzen. "Sie werden für ihr Vorgehen bezahlen", sagte er. "Wir werden sie lehren, wie internationale Diplomatie funktioniert."

Türkische Politiker sind wütend

Regierungschef Binali Yildirim erklärte: "Unsere sogenannten europäischen Freunde, die bei jeder Gelegenheit von Demokratie, freier Meinungsäußerung und Menschenrechten sprechen, sind angesichts dieser Ereignisse ein weiteres Mal eine Klasse sitzengeblieben." Durch solche Ereignisse werde deutlich, wer die "wahren Freunde" seien. Er rief die im Ausland lebenden Türken zudem dazu auf, ruhig zu bleiben.

Die regierungsnahe Zeitung "Sabah" zitierte Erdogans Worte vom Vortag und schrieb auf der Titelseite: "Das sind Faschisten." Die "Milliyet" titelte: "Schäme dich Europa!".

Der türkische Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu verurteilte ebenfalls die Entscheidung der Niederlande. Diese widerspreche diplomatischen und demokratischen Grundsätzen. Die Rede- und Meinungsfreiheit dürfe nicht eingeschränkt werden, schrieb er auf Twitter.

Deutsche Politiker fordern Konsequenzen

Auch in Deutschland reagieren immer mehr Politiker auf den Streit und Erdogans Wiederholung seines Nazi-Vergleichs. Sie fordern eine härtere Haltung gegenüber dem türkischen Staatschef.

Der CSU-Politiker Florian Hahn forderte einen Abzug der Bundeswehr vom türkischen Stützpunkt Incirlik. In der derzeitigen "aufgeheizten Atmosphäre" scheine es zunehmend unsicher, ob die türkische Regierung den Schutz der deutschen Soldaten in Incirlik "umfassend gewähren kann und will", sagte Hahn der "Bild am Sonntag". Die Bundesregierung solle deshalb alle Investitionen in die Infrastruktur des Luftwaffenstützpunkts stoppen und die Verlegung der dort stationierten Tornados einleiten.

Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht unterstützte die Forderung. "Angesichts der aktuellen Entwicklungen in der Türkei ist es überfällig, die Tornados und die Bundeswehrsoldaten von Incirlik abzuziehen und Waffenlieferungen an die Türkei sofort zu stoppen", sagte Wagenknecht der Nachrichtenagentur AFP.

Die Grünen-Abgeordnete Marieluise Beck kündigte an, einen Freundschaftspreis zurückzugeben, den sie 2005 von Erdogan verliehen bekommen hatte. Die von ihm erhobenen Vorwürfe seien "unpassend und geschichtsklitternd", kritisierte Beck in einem AFP vorliegenden Brief an den türkischen Staatschef.

Die Beauftragte der Bundesregierung für Integration, Aydan Özoguz, warnte, den Konflikt mit Erdogan eskalieren zu lassen. "Ich bin im höchsten Maße beunruhigt", sagte sie der "Welt". "Es ist gefährlich, wenn wir uns von Erdogan in diese Eskalationsspirale hineinziehen lassen", fügte die türkischstämmige SPD-Politikerin auch im Hinblick auf am Wochenende eskalierte Spannungen zwischen der Türkei und den Niederlanden hinzu. "Auch wenn es angesichts der Töne aus Ankara schwerfällt: Wir müssen kühlen Kopf bewahren, eine Zuspitzung nutzt nur den Hardlinern."

Quelle: n-tv.de