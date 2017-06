Politik

Merkel vor Gipfel offensiv: "Dissens der G20 ist offenkundig"

Bei der Regierungserklärung im Bundestag gibt Bundeskanzlerin Angela Merkel einen Einblick, was sie beim G20-Gipfel erwartet. Sie werde die Uneinigkeit nicht überdecken. Koalitionspartner SPD fordert eine "19 zu 1 Allianz" gegen US-Präsident Trump.

Angela Merkel hat sich im Vorfeld des G20-Gipfels kämpferisch gezeigt. Sie erwarte kein einfaches Treffen am 7. und 8. Juli in Hamburg. Die Hauptthemen seien Terrorismus, Klimawandel und Protektionismus. In der Regierungserklärung im Bundestag sagte die Bundeskanzlerin etwa im Hinblick auf die Herausforderungen des Klimawandels, man könne nicht darauf warten, das der Letzte auf der Welt von seiner Existenz überzeugt sein wird: "Das Pariser Abkommen ist unumkehrbar und nicht verhandelbar."

Die G20 repräsentieren zwei Drittel der Weltbevölkerung und vier Fünftel der gesamten Wirtschaftsleistung. Darunter sind auch umstrittene Länder wie Saudi-Arabien, die mutmaßlich den internationalen Terrorismus unterstützen. Brasiliens Präsident Michel Temer, wegen Korruptionsvorwürfen in seiner Heimat schwer unter Druck, hatte seine Teilnahme wegen der innenpolitischen Situation abgesagt.

Merkels Erklärung ist zwar ein Aufruf für mehr Zusammenarbeit auf der Welt, aber auch eine Kampfansage. "Der Dissens ist offenkundig", erklärt sie, "und ich werde ihn nicht übertünchen". Später wird SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann deutlich werden, worum es geht. "Donald Trump spaltet den Westen. Es ist notwendig, dass wir uns eindeutig gegen Trump positionieren", sagt er und fordert in Richtung Bundeskanzlerin: "Wir erwarten eine 19 zu 1 Allianz in Hamburg."

Da kommt ein Zwischenruf von Unionsfraktionschef Volker Kauder, dies könne man schon alleine. Oppermann erwidert giftig: "Wenn ihr das alleine könnt, darauf kommen wir gleich nochmal zurück." Die letzten Sitzungstage vor der parlamentarischen Sommerpause stehen offenkundig ganz im Zeichen des Zoffs um die Ehe für alle und des sich abzeichnenden Bundestagswahlkampfs.

Quelle: n-tv.de