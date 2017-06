Politik

Türkei stellt offiziellen Antrag: Erdogan plant Auftritt in Deutschland

Der türkische Präsident Erdogan plant einen Auftritt in Deutschland. "Wir haben seit gestern eine offizielle Anfrage der Türkei", teilt Außenminister Gabriel mit. Erdogan will demnach am Rande des G20-Gipfels in Hamburg "zu seinen Landsleuten sprechen".

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat offiziell einen Auftritt in Deutschland am Rande des G20-Gipfels beantragt. "Wir haben seit gestern eine offizielle Anfrage der Türkei, die uns mitgeteilt hat, dass der türkische Staatspräsident Erdogan rund um den G20-Gipfel (...) zu seinen Landsleuten sprechen möchte", sagte Außenminister Sigmar Gabriel bei seinem Russland-Besuch in Krasnodar.

Vor dem türkischen Verfassungsreferendum im April hatten Auftritte türkischer Regierungsvertreter in Deutschland zu einer schweren Krise zwischen Ankara und Berlin geführt. Dass Erdogan seine Teilnahme am G20-Gipfel in Hamburg auch für einen Auftritt vor seinen Anhängern nutzen will, ist bereits seit längerem bekannt.

Zuletzt gab es aber offenbar noch Schwierigkeiten, einen geeigneten Ort dafür zu finden: Für einen angefragten Termin am 9. Juli stehe die Dortmunder Westfalenhalle nicht zur Verfügung, hatte ein Sprecher des Veranstaltungszentrums am Mittwoch erklärt. Die Halle sei an diesem Tag bereits belegt. Auch die König-Pilsner-Arena in Oberhausen erteilte einer Anfrage für eine Veranstaltung mit Erdogan eine Absage.

Unter Hinweis auf "jährlich stattfindenden Sanierungsarbeiten" lehnte auch der Betreiber des ISS-Dome in Düsseldorf einen Auftritt Erdogans ab. Auch er beschied eine entsprechende Anfrage für den 9. Juli abschlägig, wie die "Rheinische Post" vorab berichtete.

Nach Informationen des "Kölner Stadt-Anzeigers" war auch ein Auftritt Erdogans in Köln im Gespräch. Stefan Löcher, Geschäftsführer der Kölner Lanxess-Arena, bestätigte laut Zeitungsbericht eine Anfrage von türkischer Seite. Einen Auftritt des türkischen Staatspräsidenten werde es aber auch dort einstweilen nicht geben. "Für Herrn Erdogan haben wir momentan keinen Platz frei", sagte Löcher der Zeitung weiter.

Quelle: n-tv.de