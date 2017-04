Politik

Anschlag in St. Petersburg: Geheimdienst: Attentäter ist Kirgise

Bei dem Mann, der sich in einer St. Petersburger U-Bahn in die Luft gesprengt und elf Menschen in den Tod gerissen hat, handelt es sich laut den Behörden in Bischkek um einen Kirgisen. Der 23-Jährige soll Verbindungen in die Islamistenszene gehabt haben.

Der Anschlag auf die U-Bahn in St. Petersburg ist nach Angaben der kirgisischen Behörden von einem Selbstmordattentäter aus dem zentralasiatischen Land verübt worden. Ein Sprecher des kirgisischen Geheimdienstes sagte in Bischkek, der Name des Attentäters laute Akbarschon Dschalilow. Zuvor hatten russische Medien berichtet, der mutmaßliche Täter sei 23 Jahre alt und habe Verbindungen in radikal-islamistische Kreise. Derweil läuft die Suche nach möglichen Mittätern weiter auf Hochtouren.

Auch die Behörden in Kasachstan waren eingeschaltet. Doch ein kasachischer Student, dessen Name in St. Petersburg kursierte, habe wohl nichts mit dem Anschlag zu tun, sagte Vize-Geheimdienstchef Nurgali Bilisbekow in Astana der Agentur Interfax. Aus dem muslimisch geprägten Teil der früheren Sowjetunion haben sich viele junge Männer islamistischen Extremisten in Syrien oder dem Irak angeschlossen. Die zentralasiatischen Staaten und Russland fürchten radikalisierte Rückkehrer.

Zeugin: "Viele hielten sich den Kopf"

In St. Petersburg war am Montag zwischen zwei U-Bahnhöfen in einem Zug ein Sprengsatz explodiert. Mindestens elf Menschen starben, von den rund 50 Verletzten befinden sich mehrere in kritischem Zustand. Bilder des staatlichen Fernsehens zeigten einen Waggon der Linie 2 mit herausgesprengter Tür und blutüberströmte Opfer auf dem Bahnsteig. "Ich sah Leute herauskommen, sie waren wie taub, viele hielten sich den Kopf", sagte eine Augenzeugin. Eine zweite Bombe konnte rechtzeitig entschärft werden.

Wenige Stunden nach dem Anschlag nahmen die U-Bahnen ihren Betrieb wieder auf. Die Metro der Linie 2, auf der es zu der Explosion kam, werde zunächst jedoch nur einige Stationen anfahren, teilte der U-Bahn-Betreiber der Agentur Interfax zufolge mit. Für weitere Ermittlungen bleibe auch eine zweite U-Bahn-Station gesperrt. Auch in der Hauptstadt Moskau patrouillieren zahlreiche Polizisten an den Flughäfen, Bahnhöfen und in den Metro-Stationen.

Stadt ruft eine dreitägige Trauer aus

Die Stadtverwaltung von St. Petersburg rief eine dreitägige Trauerzeit aus. Zahlreiche Menschen stellten vor den Zugängen der U-Bahn-Stationen der Stadt und auch in Moskau in der Nähe der Kremlmauer Kerzen auf und legten Blumen für die Opfer nieder.

Russische Sicherheitsbehörden haben nach eigenen Angaben wiederholt Anschlagsversuche auf den öffentlichen Nahverkehr in Moskau vereitelt. 2013 hatte eine Selbstmordattentäterin in einem Bahnhof von Wolgograd mindestens 17 Menschen mit in den Tod gerissen. Nur einen Tag später sprengte sich ein Selbstmordattentäter in einem Bus in die Luft, mindestens 16 Menschen wurden dabei getötet. Im Januar 2011 waren durch einen Selbstmordanschlag am Domodedowo-Flughafen bei Moskau 37 Menschen getötet worden.

